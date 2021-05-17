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Zula, Tink iş birliğiyle “19 Mayıs Zula Turnuvası” düzenliyor

Yerli oyun Zula, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında özel bir turnuva düzenleyecek. Turnuvada dereceye girenlere eğitim bursu verilecek.

Zula 19 Mayıs Turnuvası düzenliyor - Haberler
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MMOFPS (Devasa çok oyunculu çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu) türündeki yerli oyun Zula, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nda, Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri iş birliğiyle “19 Mayıs Tink Zula Turnuvası” düzenliyor. 15-18 yaş arası gençlerin katılımına açık turnuvaya, bu yaş grubunda olan ve İstanbul’da ikamet eden tüm gençler başvuru yapabilecek.

Oyun severlere 19 Mayıs Bayramı coşkusunu yaşatmayı amaçlayan turnuva, 3 aşamalı olarak düzenlenecek. Buna göre, 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde eleme turları yapılacak. Elemelerde başarılı olan 10 oyuncu ise 21 Mayıs’ta düzenlenecek final karşılaşmasında galibiyet için mücadele edecek.

BÜYÜK ÖDÜL EĞİTİM BURSU

Zula’nın 19 Mayıs Turnuvası’nın büyük ödülü, Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri tarafından sağlanacak espor eğitim bursu olacak. 19 Mayıs Tink Zula Turnuvası’nın final karşılaşmalarında ilk 5’e giren oyuncular, Tink Kolejleri’nde burslu okumaya hak kazanacak.

Final karşılaşmasında ilk 5’e girenler burs almaya hak kazanacak. Turnuvada birinciliği kazanan oyuncu yüzde 100 eğitim bursu kazanırken, ikinci gelen oyuncuya yüzde 75, üçüncüye yüzde 50, dördüncü ve beşinci gelen gençlere ise yüzde 25 bursu verilecek.

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