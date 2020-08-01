HABERTURK.COM

InGame Group tarafından “Zula Kadınlar Ligi” adıyla başlatılan Türkiye’nin ilk ve tek kadınlar espor ligi, 25-26 Temmuz’da yapılan final karşılaşmalarının ardından ilk şampiyonunu çıkardı. Dünyada da az sayıda bulunan kadınlar espor ligleri arasında yerini alan ve 13 Haziran’da başlatılan Zula Kadınlar Ligi’nde 6 profesyonel takım 7 hafta boyunca mücadele ederken, espor tarihine de adlarını yazdılar.

ABB Aski Espor, fastpay WildCats, Gamers of Future, İstanbul Espor Kulübü, Mod-z ve Steel Tactics takımlarının katılımıyla gerçekleşen Lig, finallerle birlikte 7 hafta boyunca devam etti.

KADINLAR LİGİNİN İLK ŞAMPİYONU ABB ASKİ ESPOR

Tüm karşılaşmaların online olarak yapıldığı ligde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öncülüğünde Türkiye’nin ilk belediye espor takımı olarak kurulan ABB Aski Espor, şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu. ABB Aski Espor, ayrıca lig boyunca hiçbir maçı kaybetmeyerek kırılması zor bir rekora da imza atmış oldu.

40 bin TL’lik ödül havuzuna sahip Zula Kadınlar Ligi’nde, Fastpay Wildcats takımı final karşılaşmasını kaybederek ikinci olurken, Gamers of Future ise Zula Süper Lig 5. Sezon’da üç kulvarda şampiyon olan Mod-z’yi mağlup ederek üçüncü oldu.

ŞİDDETE KARŞI #YETER!

Lig ve play-off’lar olmak üzere iki aşamalı bir sistemle yapılan Zula Kadınlar Ligi’nde, Haziran ayı boyunca lig karşılaşmaları yapıldı. Lig aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, yoluna Temmuz ayında oynanan play-offlar üzerinden devam etti.

Zula Kadınlar Ligi’nin tüm mücadeleleri, Zula Oyun Espor’un YouTube kanalından canlı yayınlandı. Lig finalinde ise anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Takımların karşılaşmalarının canlı yayınlandığı finallerde, yayın boyunca bir yandan da şiddete maruz kalarak yaşamını yitiren kadınların isimleri alt bantta “#Yeter” hashtag’i ile tek tek yayınlandı.

EN DEĞERLİ OYUNCU ‘HANDEİZM’

Zula Kadınlar Ligi’nin “en değerli oyuncusu”, aynı zamanda 2018-2019 Zula Kadınlar Turnuvası'nın şampiyonu Hande "Handeizm" Çarkçı oldu. “En değerli taarruz oyuncusu” olarak Ayşe "Waura" Aslan, “en değerli keskin nişancı” olarak Afranur "Vilya" Karakobak ve “en iyi çıkış yapan oyuncu” olarak Zeynep "Zeyn" Gökhan da, Ligin diğer “enleri” arasında yerini aldı.

Kadın oyunculardan yoğun talep gören Zula Kadınlar Ligi, gelecek yıl daha fazla takımın ve profesyonel oyuncunun katılımıyla geliştirilerek devam edecek.