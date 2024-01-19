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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:09
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        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

        Bugün:

        20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: Süleyman Bahadır

        Yarın:

        13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş

        16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail

        19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Ali Yılmaz

        21 Ocak Pazar:

        13.30 Tuzlaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe

        13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Raşit Yorgancılar

        16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor: Erkan Özdamar

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        19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

        22 Ocak Pazartesi:

        20.00 Göztepe-Ümraniyespor: Yasin Kol

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