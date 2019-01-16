Sosyal medyada Facebook üzerinden başlayıp, Instagram ve Twitter’a yayılan #10yearchallenge fotoğrafları damgasını vurdu. #10yearchallenge ve #10yearschallenge etiketleri (Hashtag) ile dalga dalga yayılan trend ile sadece birkaç gün içinde milyonlarca kullanıcı, şu anki ve 10 yıl önceki fotoğraflarını paylaşıyor.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre sosyal medyanın yeni trendi haline gelen bu akımın fitilini, 11 Ocak Cuma günü Facebook üzerinden yapılan bir paylaşım ateşledi.

ABD’li meteorolog Damon Lane, 11 Ocak 2019’da Facebook'un kendisine 10 yıl önce 11 Ocak'ta yaptığı bir fotoğrafı hatırlatması üzerine, eski fotoğrafını şu anki haliyle birlikte paylaştı. Lane, paylaşımın altına da şu ifadeleri yazarak, diğer kullanıcılara da çağrı yaptı:

“Yaşlanmanın ne kadar zor olduğunun meydan okuması… Birinci fotoğrafınızı ile mevcut profil resminizi alın ven sıkı durun…”

SADECE INSTAGRAM'DA 3 MİLYONU GEÇTİ

Lane’in bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede ‘viral’ bir etki yaratınca, Facebook’undan Twitter ve Instagram’ına kadar sosyal ağlardaki milyonlarca kullanıcı, 10 yıl önceki ve şu anki fotoğraflarını yan yana paylaşmaya başladı.

#10yearchallenge akımına Türkiye dahil dünyanın her yerinden ünlü isimler de destek verince, yaklaşık 5 günde on milyonlarca kişinin 10 yıldaki değişimi de kendilerinin paylaştıkları fotoğraflarla gözler önüne serildi.

#10yearchallenge etiketleriyle sadece Instagram üzerinden 10 yıl önceki ve şimdiki fotoğralarını paylaşan kişilerin sayısının 3 milyonu geçtiğini de belirtelim.

DAHA FAZLA VERİ , DAHA FAZLA REKLAM DAHA FAZLA PARA...

Peki bu ilk bakışta oldukça masum ve nostaljik görünen bu akımın arkasında neler var?

"O ESKİ HALİMDEN ESER YOK ŞİMDİ"

Öncelikle son yılların en popüler teknoloji trendlerinden biri hiç şüphesiz ki yapay zeka ve Facebook’undan, Google’ına; Amazon’undan Microsoft ve Intel’ine dünyanın en büyük teknoloji şirketleri son yıllarda en ciddi yatırımlarını da bu alana yapıyor.

Yapay zeka alanında en fazla odaklanılan konuların başında da ses ve yüz tanıma sistemleri geliyor. Yapay zeka teknolojilerinin daha fazla gelişebilmek için en çok ihtiyaç duyduğu ise veri, diğer bir ifadeyle Büyük Veri (Big Data).

Facebook'un Cambridge Analytica 'sı ve benzerleri gibi 2018 yılının kişisel veri skandallarıyla geçtiği de düşünülürse, Big Data'nın gündelik hayatımızda ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor.

Şirketler, yapay zeka teknolojilerini daha fazla geliştirebilmek için daha fazla işleyebilecekleri, fazla veriye ulaşmaya çalışıyor. #10yearchallenge akımı da aslında bu veriyi insanların kendi elleriyle kamuya açık bir şekilde kullanabilmesine olanak yaratıyor.

Milyonlarca insan, 10 yıl önce nasıl göründüklerin ve şimdi nasıl göründüklerini fotoğraflara paylaşarak, yapay zeka yazılımlarına, bir kişinin yaşlanma şekline ilişkin bir algoritma veya veri seti modeli oluşturması için de yardımcı olmuş oluyor.

HEDEFLİ REKLAM İÇİN PAHA BİÇİLMEZ!

Bu algoritma, geçmiş ve günümüzden topladığı bu verilerle insanların gelecekte nasıl görünecekleri üzerine de daha isabetli tahminler yapabiliyor.

İlk bakışta bilimsel bir çalışma gibi görünen bu durum, şirketler için ise daha çok reklam ve daha çok para demek. Örneğin, #10yearchallenge akımı ile sağlanan veriler, özellikle güzellik ve kozmetik endüstrisi için deyim yerindeyse paha biçilmez.

Yüz tanıma sistemleri ile sosyal ağların hedefli reklamcılık platformu birleştiğinde, trend diye paylaştığınız fotoğraflar, “Daha genç ve güzel görünmek istemez misiniz?” reklamlarıyla size dönerse, şaşırmayın!