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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı!

        FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımı başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:49
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        12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı!
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        27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımı başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.

        Ay-yıldızlılar, İtalya’nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.

        Millilerimizin Bormio’daki kampı 5 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

        A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

        7 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

        20.00 Türkiye-Litvanya

        Turkish Airlines DBB Süper Kupa

        15 Ağustos 2025 - SAP Garden

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        18.00 Almanya-Türkiye

        16 Ağustos 2025 - SAP Garden

        18.00 - 20.45 3.’lük Maçı - Final Maçı

        20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena

        19.30 Litvanya-Türkiye

        23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

        20.00 Türkiye-Karadağ

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