20. yıla özel ROG XBOX Ally X20

El konsolları, son yıllarda oyun dünyasının en hızlı büyüyen kategorilerinden biri haline geldi. Steam Deck, Lenovo Legion Go ve ASUS’un ROG Ally serisi gibi cihazlar, oyuncuların yüksek performanslı oyunları her yerde oynayabilmesine olanak tanıyor. Bu rekabetçi pazarda ASUS ROG, 20. yılını kutlamak üzere özel bir modelle geliyor.

ROG XBOX ALLY X20 ÖZEL TASARIMI

ROG XBOX Ally X20, yarı saydam siyah kasa ve canlı altın renkli iç yapısıyla öne çıkıyor. Tasarım, ROG’un 2006’daki kuruluş dönemine nostaljik bir gönderme yaparken aynı zamanda sınırlı üretim bir koleksiyon parçası niteliği de taşıyor. Kasanın şeffaflığı, cihazın iç donanımını ve soğutma sistemini kısmen görünür kılıyor.Cihaz, Xbox kontrolcülerinden ilham alan ergonomik bir yapı sunuyor. Dönüştürülebilir D-Pad (Transforming D-Pad) özelliğiyle standart dört yönlü kullanımın yanı sıra dövüş oyunları için sekiz yönlü moda geçilebiliyor. Ön tuşlar ve arkadaki kauçuk kaplamalı tutamaklar, uzun oyun seanslarında konforu artırmak üzere tasarlanmış.

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İLK KEZ OLED EKRAN VE NEBULA HDR TEKNOLOJİSİ

ROG Ally serisinde ilk kez OLED panele yer veren ROG XBOX Ally X20, 7,4 inçlik ekranıyla dikkat çekiyor. 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium Pro desteği, 1.400 nit tepe parlaklık ve VESA DisplayHDR 1000 sertifikası sunan ekran, Dolby Vision uyumluluğuyla da zengin bir görsel deneyim vaat ediyor.OLED panellerin ısı hassasiyeti dikkate alınarak termal sistem baştan tasarlanmış. Hava akışının doğrudan işlemciye yönlendirildiği yeni mimari, ekran sıcaklığını düşük seviyede tutmayı amaçlıyor. Corning DXC camı ve yansıma önleyici kaplama ise dış mekan kullanımında ekran okunabilirliğini artırıyor.

DONANIM VE YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

Cihazın gücünü AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemci sağlıyor. 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe depolama ile donatılan ROG XBOX Ally X20, AAA oyunları el konsolu formunda çalıştırma kapasitesine sahip. Yeni nesil TMR (Tünel Manyeto-Dirençli) analog kollar, daha yüksek hassasiyet ve drift sorununa karşı iyileştirilmiş dayanıklılık sunuyor.Yazılım tarafında Auto SR (Otomatik Süper Çözünürlük) teknolojisi öne çıkıyor. Daha düşük çözünürlükte işlenen görüntüleri yükselterek performanstan ödün vermeden daha akıcı bir deneyim sağlayan bu özellik, özellikle büyük ekranlara bağlantıda fayda sağlıyor. Cihaz ayrıca özel bir Xbox modu ile menü navigasyonunu kolaylaştırıyor.

ROG XREAL R1 EDITION AR GÖZLÜK İLE GENİŞLETİLMİŞ DENEYİM

ROG XBOX Ally X20, kutusunda ROG XREAL R1 Edition 20 AR gözlüğüyle birlikte geliyor. Mikro-OLED teknolojisi kullanan gözlük, yaklaşık 171 inçlik sanal bir ekran deneyimi yaratıyor. 240Hz yenileme hızı ve 0,01 ms tepki süresiyle öne çıkan gözlük, 3DoF takip özelliği ve Anchor Mode (Sabitleme Modu) seçenekleri sunuyor. Tek USB Type-C kablosuyla Ally’ye bağlanan gözlük, taşınabilir bir sinema ve oyun çözümü olarak konumlanıyor.

ROG XBOX Ally X20, el konsolu pazarındaki rekabetin arttığı bir dönemde performans, ekran kalitesi ve aksesuar entegrasyonuna odaklanan bir model olarak dikkat çekiyor. Sınırlı üretim olması nedeniyle koleksiyon değeri de taşıyan cihazın fiyat ve satış tarihiyle ilgili detaylar ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.