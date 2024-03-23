AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 23-24 Mart tarihlerinde uygulanan vizelerin ardından gözler, AÖF soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihe çevrildi. Üç oturum şeklinde uygulanan AÖF sınavlarında soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından, öğrenciler doğru ve yanlış sayılarını hesaplayabilecek. Peki, "2024 AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...