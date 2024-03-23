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        Haberler Gündem 2024 AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2024 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar yarıyılı vizeleri 23-24 Mart tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulanıyor. Belirtilen tarihler arasında ara sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi gündemine aldı. AÖF sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru sorulurken, 30 dakika süre verilmektedir. İşte 2024 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:11
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        AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 23-24 Mart tarihlerinde uygulanan vizelerin ardından gözler, AÖF soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihe çevrildi. Üç oturum şeklinde uygulanan AÖF sınavlarında soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından, öğrenciler doğru ve yanlış sayılarını hesaplayabilecek. Peki, "2024 AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

        AÖF Bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşiyor. Sınavların soru ve cevap anahtarlarının bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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        AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

        AÖF ara sınav sonuçlarının 7 Nisan tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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        AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı, https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

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        AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

        Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

        Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

        İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.

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