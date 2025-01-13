2024'te rekorlar kırdı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2024 yılında yeni rekorlarla öne çıktı. BES’te katılımcı sayısı yüzde 9.8 artışla 9.5 milyonu aşarken, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte sistemdeki toplam katılımcı sayısı 2024 yılını 17.1 milyon katılımcıyla tamamladı. Sistemin toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı ve OKS dahil yüzde 62.2’lik artışla yıl sonunda 1.2 trilyon TL’yi aştı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, BES’te 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 yılına yönelik öngörülerini paylaştı. Yüzde 30’luk devlet katkısının BES’in büyümesinde en önemli itici güçlerden biri olduğunun altını çizen Uğur Gülen, “Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği BES’i bugün ülkemiz finans sistemi içinde en önemli tasarruf araçlarından biri durumuna getirdi. 2024 yılında OKS dahil toplam katılımcı sayımız yüzde 7 artışla 17 milyon barajını geçerek 17.1 milyona ulaştı. Devlet Katkısı dahil BES fon büyüklüğü 2024 başına göre yüzde 62,1 artarak 1 trilyon 140 milyar TL’ye yükselirken, DK dahil OKS fon büyüklüğü 87.2 milyar TL’ye ulaştı. Sistemin toplam fon büyüklüğü ise yüzde 62.2 oranında artarak 1 trilyon 227.2 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

REKLAM

EGM verilerine göre BES’in ortalama fon getirisine yıllar itibariyle 2022 yılı dışında son 5 yıldır TÜFE’nin üzerinde seyrettiğinin altını çizen Gülen sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu da BES fonlarının istikrarlı biçimde katılımcılarına pozitif reel getiri sağladığını gösteriyor. 2024 rakamlarına göre BES fonları ortalama %47,1 getiriyle %44,4’lük TÜFE’nin üzerinde seyretti.”

18 YAŞ AYTI LOKOMOTİF OLDU

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin son dönemdeki büyümesinde lokomotif rolü üstlenen 18 yaş altında da büyümenin tüm hızıyla sürdüğüne dikkat çeken Gülen, “18 yaş altında 2024 başına göre katılımcı sayısında yüzde 39.8 büyümeyle 1 milyon 420 bin katılımcı sayısına ulaşılırken sözleşme sayısında yüzde 41.6 oranında büyümeyle 1 milyon 597 bin sözleşmeye gelindi. Fon büyüklüğünde ise çok daha büyük bir ivme ile yıl başına göre yüzde 175.7 oranında büyümeyle devlet katkısı dahil 34 milyar TL aşıldı.” dedi.