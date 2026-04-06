2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı tamamlandı, ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin Marmaris’te gaza bastı

Teknolojik gelişim, insanlığın önündeki birçok engeli bir bir kaldırırken, spor dünyasında da sınırları yeniden tanımlıyor. Fiziksel kısıtlamaları aşmak için geliştirilen yenilikçi çözümler, azimle birleştiğinde imkansız gibi görünen hedefleri mümkün kılıyor. Bu gerçeğin en güzel örneklerinden biri, 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Marmaris Ege Rallisi’nde sahne aldı. Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, özel teknolojik düzenekle donatılmış aracıyla Marmaris’te sezonun açılışını yaptı ve teknolojiyle iradenin birleştiğinde nelere kadir olduğunu bir kez daha gösterdi.

DÜNYANIN İLK VE TEK ENGELLİ KADIN RALLİ PİLOTU

Motor sporları dünyasında azmiyle dikkat çeken Kübra Denizci Keskin, Binance TR sponsorluğunda Marmaris Ege Rallisi’ne katıldı. 2004 yılında geçirdiği kaza sonucu omurilik yaralanması yaşayan Keskin, eğitimine ara vermeden iki yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2022 yılında ralli lisansını alarak profesyonel kariyerine başladı. Geçtiğimiz yıl başlayan iş birliğini bu sezon ana sponsorluk seviyesine taşıyan Binance TR, hız, teknoloji ve özgürlük vizyonunu Keskin’in ilham verici hikayesiyle birleştirdiğini açıkladı.

ÖZEL TEKNOLOJİ İLE YARIŞIYOR

Kübra Denizci Keskin, aracında özel olarak geliştirilen teknolojik bir düzenekle yarışıyor. Bu sistem, gaz ve fren pedalını eliyle kontrol etmesine olanak tanıyor. Keskin, işinin zorluğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Herkesin 4 uzvuyla yaptığı işi ben 2 uzvumla yapmak durumundayım ancak bu mücadeleden keyif alıyorum. Umuyorum bunu yapmak isteyen başkalarına da ilham olabilirim.” Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, iş birliğinin stratejik önemini şöyle vurguladı: “Ralli ile kripto aslında aynı dili konuşuyor; her ikisi de hız, teknoloji ve hesaplanmış risk yönetimi gerektiriyor. Kübra’nın aracındaki özel el kumandası sistemiyle fiziksel engelleri pistte bir avantaja dönüştürmesi gibi, biz de kriptonun sunduğu finansal erişimle bireylerin önündeki bariyerleri kaldırmayı hedefliyoruz. Bu sadece bir sponsorluk değil, uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır.”

HEDEFLERLE DOLU GELECEK

Keskin, geride kalan sezonda önemli başarılara imza attı. 2024 yılında Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Barum Rally’de Kadın Pilotlar Birinciliği ve Kategori 5 Üçüncülüğü elde ederken, 2025’te aynı rallide RC5 Kategorisi Birinciliği ve Kadın Pilotlar İkinciliği kupalarını kaldırdı. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda da Kategori 5 ikinciliği ve çeşitli etap birincilikleriyle podyumun önemli isimlerinden biri haline geldi. Yeni sezonda hem Türkiye hem de Avrupa pistlerinde şampiyonluk mücadelesi verecek olan pilot, Binance TR’nin desteğiyle daha büyük hedeflere odaklanıyor.

“İLK ENGELLİ KADIN PİLOTUM ANCAK TEK KALMAK İSTEMİYORUM”

Kübra Denizci Keskin, yeni sezon ve sponsorluk hakkında şunları söyledi: “Pistlerde verdiğim her mücadele, aslında ‘bunu yapamazsın’ denilen noktalarda sınırların yeniden çizilebileceğinin bir kanıtı. Binance TR gibi vizyoner bir markanın ana sponsorum olarak yanımda durması bana muazzam motivasyon sağlıyor. Teknoloji nasıl benim pistlerdeki engellerimi kaldırıyorsa, Binance TR de finansal dünyada özgürlüğün önünü açıyor. Benim gibi sürücülerin gelecekte daha artmasını istiyorum. Dünyada ilk kadın engelli pilotum ancak tek kalmak istemiyorum.”

EGE RALLİSİ TAMAMLANDI

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonunda düzenlenen 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde tamamlandı. Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 35’inci kez düzenlenen ralliye 35 otomobil ve 70 sporcu katıldı. Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda Petrol Ofisi, Spor Toto, Remed Assistance, Salados, Fora Mobil Takip Sistemleri, Power App, Auto Club, 9 Derece ve Coldwell Banker Saygın gibi markalar sponsor olarak yer aldı. Pilotlar, 468,31 kilometrelik toplam parkurda 8 özel etapta mücadele etti. İki gün boyunca yoğun yağış altında devam eden ralliyi seyirciler özel alanlardan takip etti. Genel klasman ikinciliği ve Sınıf 2 birinciliğini GP Garage My Team’den Uğur Soylu-Onur Vatansever ekibi kazandı.

YENİ SEZON HEYECANI DEVAM EDİYOR

2026 Türkiye Ralli Şampiyonası, 03-04 Nisan tarihlerinde Marmaris Ege Rallisi ile başladı. Şampiyona 30 Nisan - 02 Mayıs’ta Bodrum Rallisi, 06-07 Haziran’da Yeşil Bursa Rallisi, 22-23 Ağustos’ta Kapadokya Rallisi, 19-20 Eylül’de Eskişehir Rallisi, 17-18 Ekim’de Kocaeli Rallisi ve 14-15 Kasım’da İstanbul Rallisi ile devam edecek. Binance TR, sezon boyunca Kübra Denizci Keskin’in hem ulusal hem uluslararası yarışlarını desteklemeye ve toplumsal farkındalığı artıracak projelere imza atmaya devam edecek.