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Haberler Gündem Güncel 21 bölgedeki oteller depremzedelere açıldı
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Depremzedeler 21 bölgedeki otellere yerleştiriliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere 21 bölgedeki otellere afetzedelerin yerleşmeye başladığını belirtti. Çoğu vatandaşın bölgelerinden, illerinden çıkmak istemediğini, o nedenle Gaziantep ve Diyarbakır'daki otellere yönlendirdiklerini dile getiren Çorabatır, bu bölgedeki otellerin de tedbir amaçlı olarak yapı denetimi kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Çorabatır, kalacak yeri olmayan depremzedelere AFAD ve Valiliklere giderek başvuru yapmaları çağrısında bulundu

21 bölgedeki oteller depremzedelere açıldı
AA

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını ve bu durum karşısında turizmciler olarak ellerinden gelen desteği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Depremi öğrenir öğrenmez TÜROFED yönetimi olarak bir araya geldiklerini ve destek konusunda çalışmalara başladıklarını anlatan Çorabatır, konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile değerlendirdiklerini kaydetti.

"ÖNCEKİ GÜNDEN İTİBAREN DEPREMZEDELERİ ALMAYA BAŞLADIK"

Bu doğrultuda depremzedelerin ağırlanacağı otellerin belirlenmesi yönünde çalışma yaptıklarını anlatan Çorabatır, "Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere Adana, Kapadokya bölgesi, Antalya, Alanya, Manavgat, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, İzmir, Çanakkale, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Bursa, Ankara, Bolu ve Samsun'da açık otellerimizde belirli kontenjan ayırarak, kapalı otellerimizi açarak önceki günden itibaren depremzedeleri almaya başladık" diye konuştu.

"ÇOĞU VATANDAŞ İLLERİNDEN ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Çoğu vatandaşın bölgelerinden, illerinden çıkmak istemediğini, o nedenle Gaziantep ve Diyarbakır'daki otellere yönlendirdiklerini dile getiren Çorabatır, bu bölgedeki otellerin de tedbir amaçlı olarak yapı denetimi kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

DEPREMZEDELERİN AFAD VE VALİLİKLERE BAŞVURMALARI GEREKİYOR

TÜROFED Başkanı Çorabatır, kalacak yeri olmayan depremzedelere AFAD ve Valiliklere giderek başvuru yapmaları çağrısında bulundu. AFAD ve Valiliklerin koordinesinde depremzedelerin otellere yönlendirildiğine işaret eden Çorabatır, şunları söyledi:

"İLK ETAPTA 25 BİN ODAYI TEMİN ETTİK"

"Ülke genelinde ilk etapta 25 bin odayı temin ettik, bunun karşılığında ikili, üçlü, dörtlü yatak olarak bakıldığında 75 bin civarında yatak kapasitesi mevcut. Bunu ihtiyaca göre artırabiliriz. İki gün içinde 25 bine yakın vatandaşımız bu bölgelerdeki otellere yerleşti. Öncelikle yakın bölgeler Mersin, Antalya, Alanya ve Nevşehir, sonra da Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki otellere misafirlerimizi yönlendireceğiz."

"KENETLENEREK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA SERGİLENDİ"

Ülke genelindeki tüm halkın ve sivil toplum örgütlerinin ilk andan itibaren kenetlenerek örnek bir dayanışma sergilediğini ifade eden Çorabatır, turizmciler olarak depremzedelere daha fazla destek sağlayabilmek için de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bunun için koordinasyon merkezleriyle diyalog halinde olduklarını kaydetti.

Çorabatır, konaklamanın dışında yeme, içme konusunda da depremzedelere destek olabileceklerini bildirdi.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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