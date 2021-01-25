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Haberlerİş-Yaşam232 yıllık İngiliz 55 milyon sterline satıldı
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Boohoo, Debenhams markasını 55 milyon sterline satın aldı

Sadece internet üzerinden satış yapan ve 2006 yılında kurulan Boohoo, iflas eden 232 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams'ı 55 milyon sterlin karşılığında satın aldığını duyurdu.

232 yıllık İngiliz 55 milyon sterline satıldı
AA

Sadece internet üzerinden satış yapan ve 2006 yılında kurulan Boohoo, iflas eden 232 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams'ı 55 milyon sterlin karşılığında satın aldığını duyurdu.

Boohoo'dan yapılan açıklamada, satış anlaşmasının Debanhams'ın 118 mağazasını kapsamadığı belirtilerek, anlaşmada sadece marka kullanım hakkının yer aldığı bildirildi.

İflas eden İngiliz perakende zincirine ait 118 mağazanın kapatılması, 12 bin kişinin de işten çıkarılması planlanıyor.

Satış sürecini yürüten FRP Advisory'den yapılan açıklamada da Debenhams hissedarları için en iyi kararın alındığı belirtilerek, Boohoo'nun, Debenhams markası ile uluslararası bayilik ağı kurabileceği, online satış yapabileceği bildirildi.

Boohoo Başkanı Mahmud Kamani, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, grubumuz için büyük bir dönüşüm anlaşması. Bize e-ticaret büyümesinde inanılmaz bir fırsat yaratacak. Amacımız, İngiltere'nin en büyük pazarını oluşturmak." ifadelerini kullandı.

İngiliz Perakende Araştırma Merkezi'nden (CRR) 4 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkede perakende sektörünün son 25 yılın en kötü dönemini yaşadığı, salgın sürecince geçen yıl perakende sektöründe çalışan 176 bin kişinin işini kaybettiği bildirildi.

İngiltere'de, salgından korunma amacıyla zaruri görülmeyen ürünlerin satıldığı perakende mağazaların kapatılması, restoran, kafe ve eğlence mekanlarının uzun süre kapalı kalması ve ödenmesinde zorluk yaşanan kiralar, perakendecileri iflasa sürüklüyor.

Peacocks and Jaeger, Edinburgh Woollen Mill (EWM Group),DW Sports, Oliver Sweeney Trading, Bensons for Beds, TM Lewin, Lee Longlands, Monsoon, Victoria's Secret'in İngiltere'deki kolu, Oasis and Warehouse Group, Debenhams, Cath Kidston ve Laura Ashley gibi önde gelen perakende zincirleri salgın döneminde iflaslarını açıklamıştı.

Son olarak, ülkenin en büyük hazır giyim zincirlerinden olan ve bünyesinde Top Shop, Burton, Dorothy Perkins gibi pek çok ünlü markayı barındıran Arcadia Group, kasım ayında iflas ettiğini duyurmuştu.

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