Steven Zhang, Endonezyalı iş adamı Erick Thohir’in yerine Inter’in başına geçti. Inter’in en büyük hissesine sahip Suning Holdings Group’un sahibi Zhang Jindong’un oğlu olan Steven Zhang, dünya devinin yeni başkanı oldu. Steven Zhang’dan önce Inter başkanlığını yürüten Erick Thohir, diğer işlerine ağırlık vermek için başkanlık görevinden ayrıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan videoda duygularını dile getiren Steven Zhang, "Gözlerimi kapadığımda, köklü tarihe sahip bir kent görüyorum ve burada daha nice tarihler yazılmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.

2016 yılında Inter'in hisselerinin büyük kısmını satın alan Çin merkezli şirket Suning Holding'in sahibi Jindong Zhang'ın oğlu Steven, son iki yıldır kulübün yönetim kurulunda görev alıyordu.

Inter’de başkan yardımcılığı görevinde Javier Zanetti’nin devam edeceği belirtildi.

Inter’in Genel Müdürü ise Alessandro Antonello oldu. Asıl adı Zhang Qingyang olan Steven Zhang Inter’in 21. başkanı oldu.

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