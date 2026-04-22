        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor!

        3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor!

        3. Lig play-off etabında 1. tur ilk maçları yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 12:10 Güncelleme:
        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

        23 Nisan Perşembe:

        15.00 Karalar İnşaat Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

        15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes38 Futbol (Kızıltepe İlçe)

        17.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947 (Minareli Çavuş)

        20.00 Malatya Yeşilyurt-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)

        24 Nisan Cuma:

        15.00 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor (Fatsa İlçe)

        17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)

        20.00 NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

        20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Yozgat Şehir)

