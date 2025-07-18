3 milyonu aşkın ürün satın aldı

7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen kampanya kapsamında Premium üyelerinin 3 milyonu aşkın ürün satın aldığı açıklandı. Yoğun ilgi gören kampanya, kullanıcıların alışveriş eğilimleri hakkında önemli veriler sundu.

Kampanya döneminde öne çıkan ürün kategorileri, şehir bazlı alışveriş haritaları ve trendler, Premium üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik alışveriş davranışlarını ortaya koyuyor. Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olan Hepsiburada, Premium programı aracılığıyla kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeye odaklandığını açıkladı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER

Hepsiburada Premium üyelerinin alışveriş tercihleri, hem temel ihtiyaçlara hem de yaşam kalitesini artıran ürünlerinden yana oldu. Bu doğrultuda üyelerin en çok alışveriş yaptığı ilk üç kategori sağlık & güzellik, giyim ve temel tüketim oldu.

Temel tüketim kategorisinde en çok tercih edilen ürünler arasında içecekler, ıslak mendiller ve sıvı çamaşır deterjanları öne çıkarken; sağlık ve güzellik kategorisinde sporcu besinleri ile saç ve kişisel bakım ürünleri, giyim kategorisinde ise tişört, pijama ve elbiseler ön plana çıktı.