Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.366,16 %-0,04
        DOLAR 40,3757 %0,15
        EURO 46,9688 %0,38
        GRAM ALTIN 4.350,76 %0,56
        FAİZ 41,09 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 49,68 %0,46
        BITCOIN 117.641,00 %-1,54
        GBP/TRY 54,1938 %0,17
        EUR/USD 1,1622 %0,22
        BRENT 69,25 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 7.113,49 %0,56
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama 3 milyonu aşkın ürün satın aldı - Teknoloji Haberleri

        3 milyonu aşkın ürün satın aldı

        Hepsiburada, Türkiye'de geliştirilen ve uygulamaya alınan ilk üyelik bazlı sadakat programı olan Hepsiburada Premium'un üçüncü yılına özel kampanyanın sonuçlarını ve kullanıcı verilerini paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 milyonu aşkın ürün satın aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen kampanya kapsamında Premium üyelerinin 3 milyonu aşkın ürün satın aldığı açıklandı. Yoğun ilgi gören kampanya, kullanıcıların alışveriş eğilimleri hakkında önemli veriler sundu.

        Kampanya döneminde öne çıkan ürün kategorileri, şehir bazlı alışveriş haritaları ve trendler, Premium üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik alışveriş davranışlarını ortaya koyuyor. Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olan Hepsiburada, Premium programı aracılığıyla kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeye odaklandığını açıkladı.

        EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER

        Hepsiburada Premium üyelerinin alışveriş tercihleri, hem temel ihtiyaçlara hem de yaşam kalitesini artıran ürünlerinden yana oldu. Bu doğrultuda üyelerin en çok alışveriş yaptığı ilk üç kategori sağlık & güzellik, giyim ve temel tüketim oldu.

        Temel tüketim kategorisinde en çok tercih edilen ürünler arasında içecekler, ıslak mendiller ve sıvı çamaşır deterjanları öne çıkarken; sağlık ve güzellik kategorisinde sporcu besinleri ile saç ve kişisel bakım ürünleri, giyim kategorisinde ise tişört, pijama ve elbiseler ön plana çıktı.

        7 VE 8 TEMMUZ’DA YOĞUN İLGİ

        Kampanyanın başlamasıyla birlikte Premium üyeler platforma yoğun ilgi gösterdi. 7-8 Temmuz tarihlerinde çocuk kitapları, tişörtler, temel tüketim ürünleri, sporcu besinleri ve şampuanlar en çok ilgi gören ürün grupları arasında yer aldı. Özellikle 18.00-21.00 saatleri arasında alışveriş yoğunluğu zirveye ulaştı.

        EN ÇOK ARANAN ÜRÜNLER

        Kampanya döneminde yapılan aramalar, kullanıcıların ihtiyaç ve ilgi alanlarının çeşitliliğini ortaya koydu. Hepsiburada müşterileri bu dönemde platforma en çok Stanley termos, klima, vantilatör, iPhone 13, Lego, Fissler Vitaquick Black ve Labubu ürünlerini aradı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı