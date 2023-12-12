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        Haberler Spor Futbol 390 milyon TL'lik maç! Kopenhag Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Kopenhag GS maçı ne zaman ve saat kaçta? - Futbol Haberleri

        390 milyon TL'lik maç! Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dananın kuyruğu bu akşam kopuyor. Temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu için deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oluyor. Tur atlaması halinde yaklaşık 390 milyon TL'yi kasasına koyacak olan Cimbom, tarih yazmak istiyor. İşte, büyük bir heyecanla beklenen Kopenhag Galatasaray maçı ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:32
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        Kopenhag Galatasaray karşılaşması için beklenen gün geldi çattı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih'in ardından son 16 turuna kalan 2. takımın belli olacağı gecede temsilcimiz Galatasaray, Danimarka'da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Kopenhag Galatasaray mücadelesi bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve dijital medya platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 13 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)

        3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç

        2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç

        4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç

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        GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, Kopenhag'ı deplasmanda yenmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

        Sarı kırmızılı ekibimiz, puan kaybetmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

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        Galatasaray, gruptaki son maçında berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise Manchester United Bayern Münih mücadelesinde İngiliz ekibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

        Manchester United'ın puan kaybetmesi durumunda Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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