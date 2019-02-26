Güney Koreli teknoloji üreticisi LG Electronics (LG),İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) G ve V serisi en yeni akıllı telefonlarını eş zamanlı olarak tanıttı.
Şirketin bu yeni ürünlerinden olan LG V50 ThinQ çift ekran teknolojisiyle gelirken, diğer yeni ürünü olan LG G8 ThinQ ise telefona dokunmadan çağrı cevaplama, ekran görüntüsü alma, ses seviyesini değiştirme ve uygulamalar arası geçiş yapma imkanı sunan Air Motion özelliği ile dikkat çekti.
LG’nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olan LG V50 ThinQ, 19,5:9 en boy oranına sahip, 6.4 inçlik QHD + OLED FullVision ekran barındırıyor.
Bluetooth ses kalitesi için Qualcomm aptX ve aptX HD ses teknolojisini destekleyen telefonda, fotoğraf ve video çekerken, hareketli nesnelerin odakta kalmasını sağlamak için hem ön hem de arka kameralarda video derinlik kontrolü bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile çalışan ve 4000 mAh’lik bataryası olan telefon, 8.3 milimetre kalınlığında ve 183 gram ağırlığında.
KILIF BENZERİ ÇİFT ERKAN
LG V50 ThinQ 5G’nin asıl dikkat çeken özelliği ise çift ekran teknolojisi. Bir telefon kılıfına benzer şekilde tasarlanan, tercihe bağlı olarak takılıp çıkarılabilen ikinci ekran ile LG V50 ThinQ 5G kullanıcılara, görüntüleme, oyun ve çoklu görev deneyimi için iki adet 6.2 inçlik OLED ekran sunuyor. Çift Ekranlı LG V50 ThinQ 5G ile kullanıcılar, örneğin bir ekrandan film izlerken, diğer ekrandan o film hakkında yapılan yorumları okuyabiliyor.
Telefona ikinci ekran takıldığında, cihazın ekranında, ikinci ekranı açmak ya da iki ekran arasında geçiş yapmak için bir simge beliriyor. Telefonun çok pencereli özelliği, her ekranı ikiye bölerek, aynı anda birden fazla uygulamanın görüntülenmesini ve kullanılmasını mümkün kılıyor. İkinci ekran, bazı oyunlarda, küçük yaştaki kullanıcılar için aksiyonu engelleyen özel bir denetleyici olarak da kullanılabiliyor.
PARMAK İZİNİZDEN DEĞİL ELİNİZDEN TANIYOR
LG’nin MWC 2019’da tanıttığı diğer ürün olan LG G8 ThinQ ise ToF Z kamera ve kızılötesi sensörlerin bir araya gelmesiyle hayata geçirilen, avuç içi damar kimlik doğrulamalı dünyanın ilk akıllı telefonu olma özelliğine sahip.
Telefondaki el kimliği tarama teknolojisi, ellerin avuçlarındaki damarların şeklini, kalınlığını ve diğer bireysel özelliklerden, telefonun sahibini tanımlayabiliyor. LG G8 ThinQ’nun kilidini açmak için ön kameraya bir saniye boyunca önceden kaydedilmiş bir elin gösterilmesi gerekiyor.
Telefonda bulunan Z kamera, nesnelerden yansıyan kızılötesi ışınları ölçerek yüz tanıma gibi bir kilit özelliğini de mümkün kılıyor.
Nesneleri 3D gören Z kameranın “Air Motion” özelliğiyle kullanıcılar, telefona dokunmadan çağrıları cevaplayabiliyor, ekran görüntüleri alabiliyor, uygulamalar arasında geçiş yapıp, ses seviyesini ayarlayabiliyor. Bu özellik özellikle araba kullanırken veya eldiven giyerken cihazı daha etkin kullanabilmek için geliştirilmiş.
MWC’nin ardından gelecek aylarda piyasaya sunulması beklenen LG G8 ThinQ, Snapdragon 855 işlemci, 3500 mAh batarya ve 6.1 inçlik OLED ekrana sahip.
LG V50ThinQ 5G’nin özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855 Snapdragon X50 5G
Ekran: 6,4 inç 19,5: 9 QHD + OLED FullVision (3120 x 1440 / 538ppi)
Bellek: 6 GB RAM / 128 GB / microSD (2 TB'a kadar)
Kamera: Arka 16MP Süper Geniş (F1.9 / 1.0μm / 107˚),12MP Standart (F1.5 / 1.4μm / 78˚),12MP Telefoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚),Ön 8MP Standart (F1.9 / 1.12μm / 80˚)
Batarya: 4000mAh
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
Ebat: 159.2 x 76.1 x 8.3mm
Ağırlık: 183g
Ağ: 3G / 4G LTE-A / 5G
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Tip-C (USB 3.1 Uyumlu)
Renkler: Astro Siyah
LG V50ThinQ 5G - İkinci ekran
Ekran: 6,2 inç FHD + OLED FullVision (2160 x 1080)
Ebat: 161.6 x 83.4 x 15.5mm
Ağırlık: 131g
İletişim Tipi: Pogo Pimi (3)
LG G8 ThinQ’nun özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
Ekran: 6.1 inç 19.5: 9 QHD + OLED FullVision (3120 x 1440 / 564ppi)
Bellek: 6 GB RAM / 128 GB / microSD (2 TB'a kadar)
Kamera: Arka 16MP Süper Geniş (F1.9 / 1.0μm / 107˚),12MP Standart (F1.5 / 1.4μm / 78˚),12MP Telefoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚),Ön 8MP Standart (AF ile F1.7 / 1.22μm / 80˚),Z Kamera (ToF Teknolojisi)
Batarya: 3500mAh
Ebat: 151.9 x 71.8 x 8.4mm
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
Ağırlık: 167g
Ağ: 3G / 4G LTE-A
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Tip-C (USB 3.1 Uyumlu)Biyometri: El Kimliği / Yüz Kilidini Aç / Parmak İzi Sensörü
Renkler: Carmine Kırmızısı / Yeni Aurora Siyah / Yeni Fas Mavisi
LG G8s ThinQ’nun özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform
Ekran: 6.2 inç 18,7: 9 FHD + OLED FullVision (2248 x 1080)
Bellek: 6 GB RAM / 64 GB veya 128 GB
Kamera: 13MP Geniş Arka, 12MP Standart, 12MP Telefoto, Ön 8MP Standart, Z Kamera (ToF Teknolojisi)
Batarya: 3550mAh
Diğer: El Kimliği / Yüz Kilidini Açma / Hava Hareketi / Stereo Hoparlörler
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