Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.918,69 %-0,34
        DOLAR 45,9578 %0,04
        EURO 53,3151 %-0,27
        GRAM ALTIN 6.599,27 %0,69
        FAİZ 43,40 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 108,37 %0,76
        BITCOIN 66.717,00 %-1,14
        GBP/TRY 61,7161 %-0,30
        EUR/USD 1,1595 %-0,31
        BRENT 97,48 %1,54
        ÇEYREK ALTIN 10.789,81 %0,69
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Alphabet, Google’ın yapay zeka hamlesini 85 milyar dolarlık rekor sermaye artışıyla güçlendiriyor

        Alphabet, Google’ın yapay zeka hamlesini 85 milyar dolarlık rekor sermaye artışıyla güçlendiriyor

        Alphabet, Google'ın yapay zeka operasyonlarını güçlendirmek için rekor düzeyde 85 milyar dolarlık hisse satışı yaptı. İlk dilimin yoğun taleple 45 milyar dolara ulaşması ve Berkshire Hathaway'in 10 milyar dolarlık alımı, yatırımcıların yapay zekaya olan güçlü iştahını gözler önüne serdi. Bu dev hamle, teknoloji devlerinin yapay zekaya yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlarla işten çıkarma dalgaları arasındaki tezatı bir kez daha ortaya koydu.

        Giriş: 04 Haziran 2026 - 11:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        85 milyar dolarlık yapay zeka bombası

        Yapay zekanın hızlı gelişimi teknoloji sektöründe kıyasıya bir rekabet yaratırken, şirketlerin piyasa değerleri rekor seviyelere ulaşıyor. Ancak aynı dönemde birçok dev firma, verimlilik adına önemli işten çıkarmalara gidiyor. Bu görünür tezat, aslında yapay zekanın dönüştürücü gücünden kaynaklanıyor: Daha az çalışanla daha yüksek üretkenlik ve inovasyon. Alphabet’in gerçekleştirdiği rekor sermaye artırımı da tam bu noktada, devlerin yapay zeka geleceğine yaptığı devasa yatırımları simgeliyor.

        REKOR HİSSE SATIŞI VE YATIRIMCI İŞTAHI

        Alphabet, Google’ın ana şirketi olarak ilk etapta 40 milyar dolarlık hisse satışı planlamıştı. Ancak talep öylesine yüksekti ki satış 45 milyar dolara ulaştı. CEO Sundar Pichai, bu gelişmeyi X üzerinden duyurdu. İkinci tranşın tamamlanmasıyla toplam rakam 85 milyar dolara ulaşacak. Bu operasyon, 2010’da Brezilyalı petrol devi Petroleo Brasileiro’nun kırdığı 70 milyar dolarlık rekoru geride bırakıyor.

        REKLAM

        BERKSHIRE HATHAWAY’DEN 10 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

        Değer yatırımlarının efsane ismi Berkshire Hathaway’in 10 milyar dolarlık pay alması, işlemin kalitesini bir kez daha teyit etti. Yatırımcılar riskli genç AI start-up’ları yerine, güçlü bilançosu ve istikrarlı performansı olan Alphabet’i tercih ediyor.

        Alphabet bu sermaye artırımını zayıf bir yapı üzerine kurmuyor. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde 110 milyar dolar gelir elde ederek yıllık %22 büyüme kaydetti ve yüksek kâr marjlarını korumayı başardı.

        YAPAY ZEKA İÇİN DEV HARCAMALAR

        Sundar Pichai, elde edilen kaynakların “AI fırsatını değerlendirmek ve kurumsal ile tüketici talebini karşılamak” amacıyla kullanılacağını belirtti. Google I/O’da açıkladığı plana göre Alphabet, yıl sonuna kadar 180-190 milyar dolar sermaye harcaması yapacak. Bu tutarın büyük bölümü yapay zeka altyapısı ve veri merkezlerine ayrılacak.

        Alphabet’in rekor başarısı, Anthropic’in halka arz hazırlıklarını da olumlu etkiliyor. SpaceX ve OpenAI gibi diğer büyük oyuncuların da IPO gündeminde olduğu bu dönemde, kamu piyasalarındaki yatırımcı iştahı kritik önem taşıyor.

        8 TRİLYON DOLARLIK AI YATIRIMLARI

        Önümüzdeki beş yılda yaklaşık 8 trilyon dolarlık AI harcama taahhüdü bulunuyor. Bu dev yatırımların şirket gelirleri, borçlanmalar ve hisse satışlarıyla finanse edileceği göz önüne alındığında, kamu piyasalarının bu talebi uzun vadede karşılayıp karşıyamayacağı en önemli soru olarak öne çıkıyor.

        TÜRKİYE’DE DE VERİ MERKEZİ YATIRIMI

        Google’ın küresel AI altyapı yatırımları sadece ABD ve Avrupa ile sınırlı kalmıyor. Şirket, Türkiye’de de önemli bir adım attı. Turkcell ile yaptığı stratejik iş birliği kapsamında Türkiye’ye ilk hiper ölçekli Google Cloud bölgesini kuruyor. Google’ın 10 yıllık dönemde Türkiye’ye 2 milyar dolar yatırım yapması planlanıyor. Bu yatırımla kurulacak veri merkezleri, Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendirecek ve yapay zeka ile bulut teknolojilerinde ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan Yerebatan Sarnıcı, bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından 6 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak. Türk vatandaşları sarnıcı haziran ayı sonuna kadar ücretsiz gezebilecek, Müzekart sisteminin kurulmasının ardından ise girişler Müzekart kapsamında yap...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı!
        ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı!
        Bu yaz rekor üzerine rekor gelecek! Temmuz ağustos ateş gibi!
        Bu yaz rekor üzerine rekor gelecek! Temmuz ağustos ateş gibi!
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!
        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı