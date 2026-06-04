Alphabet, Google’ın yapay zeka hamlesini 85 milyar dolarlık rekor sermaye artışıyla güçlendiriyor

Yapay zekanın hızlı gelişimi teknoloji sektöründe kıyasıya bir rekabet yaratırken, şirketlerin piyasa değerleri rekor seviyelere ulaşıyor. Ancak aynı dönemde birçok dev firma, verimlilik adına önemli işten çıkarmalara gidiyor. Bu görünür tezat, aslında yapay zekanın dönüştürücü gücünden kaynaklanıyor: Daha az çalışanla daha yüksek üretkenlik ve inovasyon. Alphabet’in gerçekleştirdiği rekor sermaye artırımı da tam bu noktada, devlerin yapay zeka geleceğine yaptığı devasa yatırımları simgeliyor.

REKOR HİSSE SATIŞI VE YATIRIMCI İŞTAHI

Alphabet, Google’ın ana şirketi olarak ilk etapta 40 milyar dolarlık hisse satışı planlamıştı. Ancak talep öylesine yüksekti ki satış 45 milyar dolara ulaştı. CEO Sundar Pichai, bu gelişmeyi X üzerinden duyurdu. İkinci tranşın tamamlanmasıyla toplam rakam 85 milyar dolara ulaşacak. Bu operasyon, 2010’da Brezilyalı petrol devi Petroleo Brasileiro’nun kırdığı 70 milyar dolarlık rekoru geride bırakıyor.

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BERKSHIRE HATHAWAY’DEN 10 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Değer yatırımlarının efsane ismi Berkshire Hathaway’in 10 milyar dolarlık pay alması, işlemin kalitesini bir kez daha teyit etti. Yatırımcılar riskli genç AI start-up’ları yerine, güçlü bilançosu ve istikrarlı performansı olan Alphabet’i tercih ediyor.

Alphabet bu sermaye artırımını zayıf bir yapı üzerine kurmuyor. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde 110 milyar dolar gelir elde ederek yıllık %22 büyüme kaydetti ve yüksek kâr marjlarını korumayı başardı.

YAPAY ZEKA İÇİN DEV HARCAMALAR

Sundar Pichai, elde edilen kaynakların “AI fırsatını değerlendirmek ve kurumsal ile tüketici talebini karşılamak” amacıyla kullanılacağını belirtti. Google I/O’da açıkladığı plana göre Alphabet, yıl sonuna kadar 180-190 milyar dolar sermaye harcaması yapacak. Bu tutarın büyük bölümü yapay zeka altyapısı ve veri merkezlerine ayrılacak.

Alphabet’in rekor başarısı, Anthropic’in halka arz hazırlıklarını da olumlu etkiliyor. SpaceX ve OpenAI gibi diğer büyük oyuncuların da IPO gündeminde olduğu bu dönemde, kamu piyasalarındaki yatırımcı iştahı kritik önem taşıyor.

8 TRİLYON DOLARLIK AI YATIRIMLARI

Önümüzdeki beş yılda yaklaşık 8 trilyon dolarlık AI harcama taahhüdü bulunuyor. Bu dev yatırımların şirket gelirleri, borçlanmalar ve hisse satışlarıyla finanse edileceği göz önüne alındığında, kamu piyasalarının bu talebi uzun vadede karşılayıp karşıyamayacağı en önemli soru olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’DE DE VERİ MERKEZİ YATIRIMI

Google’ın küresel AI altyapı yatırımları sadece ABD ve Avrupa ile sınırlı kalmıyor. Şirket, Türkiye’de de önemli bir adım attı. Turkcell ile yaptığı stratejik iş birliği kapsamında Türkiye’ye ilk hiper ölçekli Google Cloud bölgesini kuruyor. Google’ın 10 yıllık dönemde Türkiye’ye 2 milyar dolar yatırım yapması planlanıyor. Bu yatırımla kurulacak veri merkezleri, Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendirecek ve yapay zeka ile bulut teknolojilerinde ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.