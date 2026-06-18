Son d&ouml;nemde en &ccedil;ok telaffuz edilen kavramlardan biri kuşkusuz yapay zeka. Her ne kadar son kullanıcı tarafında sohbet robotlarıyla bilinse de yapay zek&acirc; ofis i&ccedil;i işlerin kolaylaştırılmasından en karmaşık sistemlere, tarımdan savunmaya kadar t&uuml;m sekt&ouml;rlerde giderek daha etkin bir rol almaya başladı. 86 yıllık deneyimiyle sekt&ouml;rdeki g&uuml;&ccedil;l&uuml; konumunu koruyan Interpress, gazete kup&uuml;rlerinin elle derlendiği d&ouml;nemlerden yapay zeka destekli takip ve analiz hizmetlerine uzanan s&uuml;re&ccedil;te medya takip sekt&ouml;r&uuml;ndeki d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me y&ouml;n veren uygulamalarıyla dikkat &ccedil;ekti. Kurulduğu g&uuml;nlerde birka&ccedil; y&uuml;z gazete kup&uuml;r&uuml;yle başlayan s&uuml;re&ccedil;ten g&uuml;nl&uuml;k 1 milyona yakın medya i&ccedil;eriğinin işlendiği bir noktaya gelen şirket, bu y&uuml;k&uuml; tamamı kendisine ait son teknoloji sunucular ve GPU sistemler ile ar-ge birimince geliştirilen yapay zeka destekli mod&uuml;ller aracılığıyla &ccedil;ok daha hızlı ve doğruluğu artırılmış sonu&ccedil;lar halinde m&uuml;şterilerine sunuyor; b&ouml;ylece m&uuml;şteriler ilgili medya i&ccedil;eriğine neredeyse dakikalar i&ccedil;inde ulaşabiliyor. İNSANA DESTEK OLAN BİR UNSUR Interpress Marka Direkt&ouml;r&uuml; Ufuk Aydın, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: &ldquo;Şirketimizin teknoloji odaklı b&uuml;y&uuml;me stratejisi doğrultusunda hem donanım hem de insan kaynağı alanında ortaya koyduğumuz yatırımlarla yapay zek&acirc;yı iş s&uuml;re&ccedil;lerimize hızla ve giderek artan &ouml;l&ccedil;&uuml;de entegre ediyoruz. Medya verisinin hacmi her ge&ccedil;en g&uuml;n artarken, m&uuml;şterilerimizin ihtiya&ccedil;larına aynı hız ve g&uuml;venilirlikle yanıt verebilmek i&ccedil;in teknoloji yatırımlarımızı aralıksız s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yoruz. Yapay zekayı, insanın yerini alan değil insana destek olan bir unsur olarak konumlandırıyoruz; bu sayede m&uuml;şterilerimiz ilgili medya i&ccedil;eriğine neredeyse dakikalar i&ccedil;inde ulaşabiliyor. Bu yatırımların ilerleyen d&ouml;nemde &ouml;nemli maliyet avantajları da sağlayacağına inanıyoruz.