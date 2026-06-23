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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki son antrenmanını gerçekleştirdi!

        A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki son antrenmanını gerçekleştirdi!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:25 Güncelleme:
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        Milliler, Arizona'daki son antrenmanını yaptı!

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ana kamp merkezi olan Arizona Mesa kasabasındaki son idmanını yaptı.

        İlk iki maçını kaybederek gruptan çıkma iddiasını yitiren ay-yıldızlı ekibin, Athletic Grounds'taki idmanının ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Top kapma ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise ABD karşılaşması için taktik çalışıldığı belirtildi.

        Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

        A Milli Futbol Takımı, bu akşam TSİ 21.00'de Phoenix'ten kalkacak uçakla ABD maçı için Los Angeles'a hareket edecek.

        Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki son maçını 26 Haziran TSİ 05.00'te Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.

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