A101 4 Nisan Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirim takipçilerini bu hafta A101'de hangi ürünleri bulacak? A101 4 Nisan Aktüel ürünler kataloğunu inceledğimizde elektronik aletler kategorisinde ve daha birçok kategoride kampanyalar mevcut. İşte A101 4 Nisan Aktüel ürünler kataloğu...
Elton hd tv 2.599,00 TL
HI-LEVEL 16 GB smart çift girişli USB bellek 19,95 TL
HI-LEVEL 16 GB micro sd kart 17,95 TL
Toshıba 32 GB usb bellek 27,95 TL
Casper Via A2 cep telefonu 899,00 TL
ALTUS tezgah seviyesi buzdolabı 549,00 TL
SINGER dikiş makinesi 399,00 TL
Aprilla banyo baskülü 34,95 TL
Sinbo kablosuz su ısıtıcı 69,95 TL
Aprilla saç sakal düzeltme cihazı 39,95 TL
2 kapaklı 2 çekmeceli dolap 189,95 TL
4 sepetli çok amaçlı dolap 99,95 TL
Seramik kase 2,95 TL
Yuvarlak kase 3,95 TL
Saklama kabı 9,95 TL
Dolap içi raf 12,50 TL
Benekli kase 2,95 TL
Askılı vakum poşet 9,95 TL
Gold Baby çift yönlü bebek arabası 299,95 TL
Floby bebek oyun minderi 49,95 TL
Floby bebek oto koltuğu 239,95 TL
Lisanslı bebek ayakkabısı 14,95 TL
Mama sandalyesi 299,95 TL
Bebek güvenlik ürünleri 3,50 TL
Şeffaf kulplu maşrapa 2,50 TL
Giderli şeffaf bebek küveti 24,95 TL
Su kovası 9,95 TL
Oyuncak kamyon bultak 9,95 TL
Oyuncak araba lazımlık 22,50 TL
Yenidoğan bebek aksessuarları 5,95 TL
Karakter lisanslı bebek pike 17,95 TL
Karakter lisanslı bebek nevresim seti 29,95 TL
Lisanslı kız/erkek bebek uzun kollu pijama takımı 16,95 TL
Çocuk pamuklu üçgen sütyen 12,95 TL
Bayan desenli kaplı sütyen 15,95 TL
ETİ Paykek kek çeşitleri 3,75 TL
ETİ burçak kakao kremalı yulaflı bisküvi 3,95 TL
ETİ Benim'o çikolata kaplamalı bisküvi 5,95 TL
ETİ sütlü çikolata 3,25 TL
Keskinoğlu gezen tavuk yumurtası 7,75 TL
Otat sürsene taze kaymaklı peynir 12,95 TL
Seyidoğlu kürek helva çeşitleri 8,95 TL
Fest sıvı sabun 9,95 TL
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