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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 AKTÜEL 17 Ağustos kataloğu yayınlandı! A101 aktüel kataloğunda bu hafta elektrikli bisiklet ve beyaz eşyalar fırsatı yer alıyor - Alışveriş Haberleri

        A101'e elektrikli bisiklet geliyor! İşte 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu

        A101 aktüel 17 Ağustos kataloğu yayınlandı. Alışveriş takipçileri tarafından merak edilen yeni katalog ile onlarca ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 17 Ağustos kataloğunda; beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, gıda ve teknoloji ürünleri, giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, temel ihtiyaç ürünleri ve daha birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte 17 Ağustos 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 19:26
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        1

        17 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün indirimli fiyatları ile alıcılarını bekliyor. Alışveriş takipçileri için A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, giysi çeşitlerinden, gıda ürünlerine A101'de haftanın fırsatları ile fiyat listesi...

        2

        17 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        No-Frost Buzdolabı 11.499,00 TL

        6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299,00 TL

        3

        Yağsız Airfreyer 1.699,00 TL

        Cyclone Süpürge 2.799,00 TL

        4

        Alüminyum Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12.490,00 TL

        5

        Lux Torba Yaylı Yatak 3.490,00 TL

        Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 5.900 TL

        6

        Karnıyarık Tenceresi 379,00 TL

        Ayaklı Servis Tabağı 139,00 TL

        7

        Çelik Termos 229,00 TL

        2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 199,00 TL

        8

        Bitki Toprağı 16,95 TL

        Truva Balkon Saksı 24,90 LT

        9

        12V Kumandalı Akülü Araba 2.999,00 TL

        29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.790,00 TL

        10

        Pamuklu Desenli Banyo Klozet Takımı 2 Parça 139,00 TL

        Kaymaz Taban Fitilli Yolluk 189,00 TL

        11
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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