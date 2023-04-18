Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 her hafta 'Aldın Aldın' fırsatları altında bir çok çeşit ürünü satışa çıkarıyor. 20 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesinde yer alan beyaz eşya, küçük ev aletleri çeşitleri , yağsız airfreyer ve metal ayaklı 6 kişilik masa takımı dikkat çekti. A101 20 Nisan aktüel ürünler kataloğunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bisiklet, akıllı drone, ışıklı kaykay, ışıklı scooter ve trambolin gibi ürünler yer aldı. İşte 20 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi...