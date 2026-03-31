        Haberler Ekonomi Enerji ABD'de benzin fiyatları 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerini gördü - Enerji Haberleri

        ABD'de benzin fiyatları 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerini gördü

        Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle yükselen enerji maliyetlerini dizginlemek isteyen ABD yönetimi, stratejik rezervlerin devreye alınmasından yaptırımların gevşetilmesine kadar çeşitli adımlar atsa da petrol piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareketi devam etti. ABD'de benzinin fiyatı Ağustos 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4 doların üzerine çıktı

        Giriş: 31.03.2026 - 15:50
        ABD'de benzin 4 doların üzerini gördü

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından bu yana ABD'de benzin fiyatları fırladı ve son bir ayda galon başına bir dolardan fazla arttı. ABD'de Başkan Trump savaşın yakında sona erebileceğini öne sürse de Ortadoğu'daki özel operasyon güçlerini genişletti ve bir anlaşmaya varılmaması halinde İran'ın enerji santrallerine ve diğer altyapısıya yönelik saldırı tehditlerini yineledi.

        Bu belirsiz ortamda, ABD'de benzin fiyatları, birkaç gün üst üste 4 doların hemen altında kalmasına rağmen bugün bu eşiği aştı. Amerikan Otomobil Birliği (American Automobile Association - AAA) verilerine göre, ABD'de bir galon benzinin ortalama fiyatı Salı günü üç yıldan uzun bir süredir ilk kez 4 doların üzerine çıktı.

        Verilere göre 30 Mart itibarıyla ülkede normal benzinin ortalama fiyatı galon başına 3,99 dolar olarak ölçüldü. Söz konusu fiyat bir ay önce 2,98 dolar düzeyindeydi.

        Ülkede benzin fiyatı son bir ayda yaklaşık 1 dolar artış kaydederken yıllık bazda yüzde 26,3 yükseldi. ABD'de benzinin fiyatı bugün, Ağustos 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4 doların üzerine gördü.

