Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.698,19 %-0,23
        DOLAR 44,4685 %0,03
        EURO 51,1982 %0,10
        GRAM ALTIN 6.494,43 %1,19
        FAİZ 44,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,93 %1,34
        BITCOIN 67.336,00 %1,18
        GBP/TRY 58,9524 %-0,01
        EUR/USD 1,1507 %-0,02
        BRENT 115,99 %3,04
        ÇEYREK ALTIN 10.604,67 %1,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de yakıt fiyatlarının artmasının uçak biletlerini ve sefer sayılarını etkileyeceği uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de yakıt fiyatlarının artmasının uçak biletlerini ve sefer sayılarını etkileyeceği uyarısı

        ABD'de jet yakıt fiyatlarının, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle birkaç hafta içinde iki kattan fazla artması üzerine, bunun uçak bilet fiyatlarını artıracağı ve sefer sayılarını sınırlandıracağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 10:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de uçak biletlerine zam endişesi

        Argus ABD Jet Yakıt Endeksi'ne göre, jet yakıt fiyatları, 27 Mart itibarıyla galon (3,78 litre) başına yaklaşık 2,17 dolardan 4,57 dolara yükseldi.

        Uzmanlar, ABD’de jet yakıt fiyatlarının yükselmesiyle hava yollarının stoklarının birkaç hafta içinde tükenebileceği ve bunun da daha yüksek uçak bilet fiyatlarına ve uçuş iptallerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

        United Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Scott Kirby, yakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle kısa vadede planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 5'ini azaltacaklarını, fiyatların böyle devam etmesi halinde sadece jet yakıtının yıllık giderlere 11 milyar dolar ek maliyet getirebileceği uyarısında bulundu.

        Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian da jet yakıt fiyatlarındaki artışın yalnızca mart ayında 400 milyon dolara kadar ek maliyet getirdiğini, bu yüksek maliyetlerin de bilet fiyatlarındaki artışlara yansımaya başladığını belirtti.

        Hava yolu şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden birini jet yakıtı oluşturuyor.

        Orta Doğu ülkeleri, günde yaklaşık 1,1 milyon varil jet yakıtı ihracatı ile küresel tüketimin yaklaşık yüzde 15-17'sini karşılıyor.

        Ancak bölgede devam eden ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa bağlı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin önemli ölçüde yavaşlaması nedeniyle jet yakıt arzının büyük bir kısmı piyasalara ulaştırılamıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
