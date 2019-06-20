ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Facebook´un kripto para birimi Libra´ya ilişkin Temmuz bir oturum düzenleyecek. ' Facebook'un Önerilen Dijital Para Birimi ve Veri Gizliliği Değerlendirmeleri' isimli oturum 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Facebook, Salı günü kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra´nın 2020´de piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından ABD'de birçok politikacı gizlilik ve güvenlik endişeleriyle sosyal medya devinin bu hamlesine eleştirilerde bulundu.

'DENETİM OLMADAN İZİN VEREMEYİZ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Senatör Sherrod Brown “Facebook halihazırda çok büyük ve çok güçlü. Bu gücünü kullanıcı verilerini, güvenliklerini korumadan sömürüyor. Facebook'un bir İsviçre bankası hesabından riskli bir kripto para yönetmesine denetim olmadan izin veremeyiz. Finansal denetim kuruluşlarını kullanıcıları korumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Waters da kongre onay verene kadar Facebook'un 'Libra' çalışmalarına ara vermesi gerektiğini söyledi.

'DENETİMSİZ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Waters "Yeni kripto para projesini duyurmasıyla Facebook denetimisz büyümesini sürdürüyor ve kullanıcıların hayatına daha fazla giriyor. Şirketin sorunlu geçmişi göz önünde bulundurulduğunda şirketin gerekli onayları almadan bu projeyi devam ettirmemesini talep ediyorum" diye konuştu. Facebook'tan yapılan açıklamada ise şirketin yasa yapıcılarla görüşmek istediği ancak projenin durdurulmayacağı ifade edildi.