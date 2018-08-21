Kasımpaşa'nın geniş alanda oynayabilen bir geçiş takımı olduğunu dile getiren Avcı, "Bizim buna karşı nasıl önlemler alırız ve çözüm noktaları nedir, neler yapabiliriz diye düşüncelerimiz vardı. İlk yarıda oyunun kontrolümüzde olacağını biliyorduk ve oyun ilk yarı itibarıyla istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı çok basit top kayıpları yapmaya başladık. Futbolda anlar vardır, anları doğru oynayacaksınız." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda kendilerine yakışmayan bir oyun ortaya koyduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bizim gibi bir takıma bu oyun şık olmadı. Bir ders çıkarmak vardır, bir de uygulamak vardır. Bu oyun artık duygularınla oynanan bir oyun değildir, detayları olan bir oyuna dönmüştür. İkinci yarıdaki geçiş oyunu bize uygun değildir, rakibimize uygundur. İkinci yarıda doğru oyun ve organizasyonları kullanamadık. Basketbol hocası olsaydım mola alırdım."

Abdullah Avcı, maçın uzatma dakikalarında Kasımpaşa'nın attığı ve uzun süre itiraz edilen golü izlediğini de vurgulayarak, pozisyonu "Temiz gol" olarak nitelendirdi.

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