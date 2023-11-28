Abdullah Avcı: Trabzonspor kazandığı zaman mutlu olur Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçtan galibiyetle ayrılamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından ligin yeniden başladığını aktardı.

Türkiye A Milli Takımı'nı tebrik eden Avcı, "Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz. Umarım bizde milli takıma daha fazla oyuncu vererek katkı sağlarız." dedi.

Sivas'ta soğuk havada iyi bir zeminde mücadele ettiklerini belirten Avcı, "Her zaman böyle futbol ortamlarında oynayamıyorsunuz. Bazen seyirci olmayabiliyor, bazen hava soğuk olabiliyor ama açık alanda oynandığı için bunlar gayet normal." diye konuştu.

Avcı, Sivasspor'un Servet Çetin ile oyunsal anlamda bir değişiklik yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rıza hocayla önemli işler yaptılar. O oyun felsefesinden başka bir oyun felsefesine özellikle Servet hocayla beraber geçtiler. Hem topa sahip olmayı, oyun kurmayı sonrasında ligin geçişten en fazla pozisyona giren takımı. Biz bu konuları çalışmamıza rağmen üç tane gol yedik. Oyunu değerlendirecek olursak, kazanmak için geldik. Trabzonspor kazandığı zaman mutlu olur, kazanamadığı zaman mutsuz olur. Uzaktan bir şutla mağlup duruma düştük. Bizim alışık olmadığımız bir durumla 2-0 mağlup duruma düştük."

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Oyuna daha erken hamleler yaptığını dile getiren Avcı, ilk yarı bitmeden 2-2 beraberliği yakaladıklarını söyledi.

Oyunun büyük bölümünde tepki veren bir Trabzonspor'un sahada olduğunu belirten Avcı, "Oyundan kopmayan, oyuna sadık kalan bir Trabzonspor olması son derece iyiydi." şeklinde konuştu.

"BOL AKSİYONLU BİR MAÇ OLDU"

Avcı, ikinci yarıda kazanma duygusuyla sahaya çıktıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Oyunu daha domine ederek kazanabileceğimizi düşünerek başladık. Bir bölümünü topa sahip olarak iyi oynadık. Bir bölümde 5-6 kere üst üste ayağımızdaki topu bir iki pastan sonra kaybettik. Rakibi oyuna ortak ettik. Sonrasında boş kaleye golü kaçırdık. Ayağımızdaki topu kaybettik ve 3. golü yedik. Sonra tekrar tepki verdik. Son bölüm her iki takım adına biraz aksiyonlu oldu. Maçı seyredenler 3-3 güzel maç diyebilirler ama aksiyonu fazla bir maç olduğu için son bölümde her iki takımda kazanabilirdi. Bizde kazanmak için hamle yaptık. Bol aksiyonlu bir maç oldu. Bizim adımıza kırılmadan reaksiyon gösteren bir takım olmamız olumlu."

Trabzonspor'un bu şekilde inişli ve çıkışlı dönemleri olacağını vurgulayan Avcı, oyuncularıyla derslerini çok iyi çalışacaklarını dile getirdi.

Avcı, rakipleri Sivasspor'a da başarılar diledi.