Adana Demirspor 1907 Cluj maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte Konferans Ligi'nde mücadele edecek lacivert beyazlılar, söz konusu turnuvaya 2. eleme turundan itibaren katılacak. İşte, 1907 Cluj ekibi ile karşılaşacak Adana Demirspor'un maç tarihlerine dair bilgiler...