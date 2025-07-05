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        Adana Demirspor’da Koray Palaz dönemi

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Koray Palaz ile anlaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:34
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        Adana Demirspor'da Koray Palaz dönemi!
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        Trendyol Süper Lig’den 1. Lig'e düşen Adana Demirspor, 46 yaşındaki teknik direktör Koray Palaz ile anlaşmaya vardı.

        Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

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