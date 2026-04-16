        Haberler Spor Basketbol NBA Adem Bona'lı 76ers, NBA play-off'larını garantiledi!

        Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Orlando Magic'i mağlup ederek Doğu Konferansı'nda play-off'lara 7. sıradan katılmayı garantiledi

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 109-97 yenerek Doğu Konferansı play-off'larında 7. sırayı garantiledi.

        Play-off'a yükselen 76ers'ta Tyrese Maxey 31 sayı, VJ Edgecombe ise 19 sayı ve 11 ribaunt kaydetti.

        76ers'ta milli oyuncu Adem Bona ise maçı 2 sayı, 3 ribaunt ve 3 blokla tamamladı.

        Magic'te Desmond Bane ise 34 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

        WARRIORS, CLİPPERS'I 126-121 YENDİ

        NBA play-in maçında, Batı Konferansı'nda normal sezonu 10. sırada tamamlayan Golden State Warriors deplasmanda sezonu 9. sırada bitiren Los Angeles Clippers'ı 126-121 yenerek NBA'in play-in turnuvasında bir üst tura yükseldi.

        Warriors'ta Stephen Curry, 35 sayı atarken Clippers'ta ise Bennedict Mathurin, 23 kaydetti.

        Warriors, bir üst turda Phoenix Suns'ı yenerse Batı Konferansı'nda 8. sırayı alacak.

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen'den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
