Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor! - Futbol Haberleri

        Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor!

        Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final zamanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final müsabakalı, yarın ve 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

        Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

        Kupada çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        19.00 Mali-Senegal

        22.00 Kamerun-Fas

        Cumartesi:

        19.00 Cezayir-Nijerya

        22.00 Mısır-Fildişi Sahili

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 05 Ocak 2026 (ABD Maduro'yu Neyle Suçluyor?)

        En düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Maduro ABD mahkemesinde. ABD'nin operasyonla kaçırdığı Venezuela Lideri New York'ta. Metropolitan Tutukevi'nde kimler kaldı? İsrail - Suriye hattında yeni görüşme. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Halep'te son durum ne?
        Halep'te son durum ne?
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası