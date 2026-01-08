Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor!
Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.
Giriş: 08.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:55
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final müsabakalı, yarın ve 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Kupada çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 Mali-Senegal
22.00 Kamerun-Fas
Cumartesi:
19.00 Cezayir-Nijerya
22.00 Mısır-Fildişi Sahili
