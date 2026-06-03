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        Haberler Spor Tenis Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta yarı finalde

        Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta yarı finalde

        Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 19:41 Güncelleme:
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        Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta yarı finalde!

        Quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasında boy gösteren milli sporcu Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı final biletini aldı.

        Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, klasmanın 9. basamağındaki Büyük Britanyalı Gregory Slade ile karşılaştı.

        Ahmet, 44 dakika süren maçı oyun vermeden 2-0 (6-0, 6-0) kazanarak sonraki turda Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.

        Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Işık Koşaner ise 6 numaralı seribaşı ABD'li Keaton Hance ile oynadığı 3. tur maçını 2-0 (6-1, 6-1) kaybederek elendi.

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