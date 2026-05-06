        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul: Ali Koç'un aday olacağını düşünüyorum!

        Ahmet Selim Kul: Ali Koç'un aday olacağını düşünüyorum!

        Fenerbahçe'de seçim gündemi hareketlenirken, Aziz Yıldırım başkanlık yarışına katılacağını açıkladı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor'un usta yorumcusu Cem Dizdar, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri ve seçim atmosferini değerlendirdi.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 13:18 Güncelleme:
        "Ali Koç'un aday olacağını düşünüyorum!"

        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı olduğunu açıkladı ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu.

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor'un usta yorumcusu Cem Dizdar, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri ve seçim atmosferini değerlendirdi.

        "ALİ KOÇ'UN ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        Ahmet Selim Kul: Barış Göktürk çekilip Aziz Yıldırım’ın listesine girecektir. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi şu an aday gibi duruyor; ancak ben Ali Koç’un da aday olacağını düşünüyorum. Adaylık için 9 gün var. Bana da inanılmaz geliyor ama üçüncü kez Ali Koç–Aziz Yıldırım yarışı olacağını düşünüyorum; Hakan Safi de aday olacaktır."

        "İKİ İHTİMAL VAR"

        Ahmet Selim Kul: Birincisi; Sayın Aydınlar şu düşüncede; bu takımın yükselmeye, yapılanmaya, özüne dönmeye, Fenerbahçe kimliğine dönmeye ihtiyacı varken diğer adaylar hâlâ kişisel hırsları ve egolarının peşinde. Fenerbahçe’ye neyin zarar verip vermeyeceğini hesap etmeden söylemler yapıyorlar. Bu kulübün ciddi maddi ihtiyacı var. “Buyurun, siz gelin yapın” der gibi bir arka plan olduğu düşünülüyor. Diğer ihtimal ise şu: Bazı iddialar var; farklı sebeplerden dolayı bu kararı aldığı söyleniyor. Bu konuyu ne zaman yüzde yüz netleştirirsek o zaman söyleriz. Çünkü şu an sosyal medyada herkes farklı şeyler söylüyor.

        Cem Dizdar: Ali Koç aday olursa, bu artık kişiselleşmiş bir konu algısının zirvesi olur. Artık Fenerbahçe meselesi, kişisel bir mesele hâline gelmiş olur. Dolayısıyla takım, takımdaşlık, kulübün geleceği ve çıkarları gibi konulardan ziyade, zamanla birbirlerine karşı oluşan gerilimin Fenerbahçe siyasetinde daha baskın hâle gelmesi olarak okunur, bence.

        Cem Dizdar: Bazı yerlerde sevgiyle, muhabbetle yaklaşıyorsun ama bunun dışarıdan algılanışı bambaşka oluyor ve tüm sürece zarar veriyor. Diyelim ki Aziz Bey kazandı; Aykut Kocaman’ın teknik direktör olmama ihtimali tartışmayı bambaşka yerlere götürür.

        Cem Dizdar: Geçmişteki yöntemlerden uzaklaşıp yeni yöntemlerin peşine düşerlerse, kim olursa olsun Fenerbahçe’nin hayrına olabilir. Ama büyük ihtimalle tekrara düşecekler; transfer, teknik direktör ve söylem tekrarına...

