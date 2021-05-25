Cep telefonlarında yeni dönem 0:00 / 0:00

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Avrupa'nın önde gelen beş mobil operatörü, tüketicilerin en sürdürülebilir özellikteki cep telefonlarını tanımlamasına ve birbiriyle karşılaştırmasına yardımcı olmanın yanında tedarikçilerin çevresel etkisi daha aza cihazlar sunmasını teşvik edecek bir yenilenmeye gitmek ve sektöre yeni bir Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) etiketleme planı sunmak için güçlerini birleştirdi.

Perakende satışlarda akıllı ve farklı özelliklere sahip telefonların üretimi, kullanımı, taşınması ve elden çıkarılması gibi unsurların çevresel etkileri hakkında tutarlı ve doğru bilgiler sağlamak üzere geliştirilen Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) girişimi, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (O2 ve Movistar markaları altında faaliyet göstermektedir),Telia Company ve Vodafone tarafından ortaklaşa olarak oluşturuldu.

Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) ile operatörlerin ve müşterilerinin telefon derecelendirmeyi daha geniş ölçüde yapabilmesinin sağlanması ve daha sürdürülebilir elektronik cihazlara olan talebin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

HANGİ TELEFON MARKALARI ETİKETLENECEK?

12 cep telefonu markasının yeni tüketici telefonları, Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) girişimi tarafından değerlendirilecek. Daha sonra değerlendirilecek telefonların da duyurulması bekleniyor. Ortak girişime dahil olan markalar arasında CAT ve Motorola akıllı telefonların adresi Bullitt Group, Doro, HMD Global - Nokia, Huawei, MobiWire, Motorola/Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL/Alcatel, Xiaomi ve ZTE bulunuyor.

Haziran 2021'den itibaren mobil operatörler, faaliyet gösterdikleri 24 Avrupa ülkesindeki satış noktalarında farklılaşmış Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) etiketlerini kullanmaya başlayacak. Müşteriler, yeni web sitesi www.ecoratingdevices.com adresinden girişim hakkında daha fazla bilgi edinebilecek ve puanların nasıl hesaplandığını görebilecek.

HANGİ ÜLKELERDE HAYATA GEÇİRİLECEK?

Yapılan resmi duyuruya göre Çevresel Derecelendirme (Eco Rating),Avrupa’da şu ülkelerde kullanılacak: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Birleşik Krallık, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya Karadağ, Kuzey Makedonya, Litvanya Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Türkiye, Yunanistan.

Ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından, her cep telefonuna, tüm yaşam döngüsü boyunca cihazın çevresel performansını belirten 100 üzerinden genel bir Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) puanı verilecek. Eko Derecelendirme etiketi ayrıca, dayanıklılık, onarılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik, iklim etkisi ve kaynak verimliliği konularında ek bilgiler de sunarak mobil cihaz sürdürülebilirliğinin 5 temel yönünü öne çıkaracak.

Beş mobil operatörün üst düzey yöneticileri, Tim Höttges (Deutsche Telekom),Stéphane Richard (Orange),José María Álvarez-Pallete (Telefónica),Allison Kirkby (Telia Company) ve Nick Read (Vodafone Grup),Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) Girişimi’nin duyurusunu şu şekilde yaptı:

“Daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, şeffaflığı artıracak ve müşterilerimizin seçtiği telefonların çevresel etkileri konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olacak, birbiriyle uyumlu, sektör çapında bir Çevresel Derecelendirme Planını hayata geçirmenin tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Gelecekte daha fazla üretici ve telekom operatörünü Çevresel Derecelendirme girişimine davet etmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu adımın, cep telefonlarında daha döngüsel bir modele geçişi hızlandırmak için tüm sektöre ilham vereceğini umuyoruz."

HER CİHAZA PUAN VERİLECEK

Cihaz üreticileri tarafından sağlanan bilgileri kullanan Çevresel Derecelendirme (Eco Rating),19 farklı kriterde bir değerlendirme metodolojisi uyguluyor ve bunun sonucunda her cihaza özel bir puan veriliyor. Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) ek olarak beş temel alanda rehberlik sunuyor:

- Dayanıklılık: Cihazın sağlamlığı, pil ömrü ve cihaz ve bileşenlerinin garanti sürelerini derecelendiriyor.

- Onarılabilirlik: Cihazın tamir edilme kolaylığını derecelendiren bu alan, cep telefonunun tasarımı, yeniden kullanılabilirliği, parça değişimi ve yükseltilebilme potansiyeli sayesinde kullanım ömrünü artırabilecek destekleyici faaliyetleri değerlendiriyor.

- Geri Dönüştürülebilirlik: Cihaz bileşenlerinin ne kadar etkin bir şekilde kurtarılabileceği, sökülebileceği, bunların olabilmesi için sağlanan bilgilerin ve imalatta kullanılan malzemelerin ne ölçüde geri dönüştürülebileceğini derecelendiriyor.

- İklim Etkisi: Cihazın tüm kullanım ömrü boyunca salınacak sera gazı emisyonları derecelendiriyor. Buradaki puan ne kadar yüksekse, cihazın iklime olumsuz etkisi o kadar düşük olduğu anlamına geliyor.

- Kaynak Verimliliği: Cihazda kullanılan nadir bulunan hammadde (elektronik bileşenlerin üretimi için kullanılan altın gibi) kaynakların tükenmesine yönelik etkiyi derecelendiriyor. Bu alanda puan ne kadar yüksekse, cihazın malzeme bulunabilirliğine yönelik olumsuz etkisinin o kadar düşük olduğunu gösteriyor.