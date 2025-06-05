Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Al Hilal, Simone Inzaghi'yi açıkladı! - Futbol Haberleri

        Al Hilal, Simone Inzaghi'yi açıkladı!

        Al Hilal, teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi'nin getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 09:15 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Al Hilal, Simone Inzaghi'yi açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi'nin getirildiğini duyurdu.

        Al Hilal transferi video ile duyururken, "İtalyan deha artık burada" notunu yazdı.

        İtalyan çalıştırıcı videoda, "Ben Simone Inzaghi. Bugün Al Hilal'de benim hikayem başlıyor" dedi.

        49 yaşındaki teknik adam, Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan basınına göre deneyimli çalıştırıcı, yıllık 25 milyon euro kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Bodrum zamanı başladı
        Bodrum zamanı başladı
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Özgür Özel'e soruşturma
        Özgür Özel'e soruşturma
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar artıyor
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar artıyor
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Van Spor şampiyonluğu kutladı!
        Van Spor şampiyonluğu kutladı!