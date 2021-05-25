Ali Akman: "Kader bana bunu yaşatacakmış!"

İHA

Önümüzdeki sezon Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyecek olan Ali Akman, açıklamalarda bulundu. Ümit Milli Takım ile İstanbul’da kampta bulunan Ali Akman, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, “Çok iyi çalışıyoruz. Kamp çok yoğun ve keyifli geçiyor. Ukrayna ile oynayacağımız hazırlık maçına tam kadro ve sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi son maçlarımız. Artık Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni geçerek orada iyi şeyler yapmak istiyoruz. Tüm takım da bunun bilincinde. Takım olarak buna inanıyoruz” diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN BİR DÜŞMANLIĞIM OLMADI"

Bursaspor’dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer olduğu dönemde yaşadıklarını anlatan 19 yaşındaki forvet, “O dönem benim için zor geçti. Kader bana bunu yaşatacakmış. Bunları görmem gerekiyormuş. Futbolun içinde bunları bilerek başladım. Hiç de korkum yoktu. Bunlar beklenen şeyler. Ben iyi şekilde bunlara dik durmaya çalışacağım. Birçok şey yazıp çizildi. Hiçbir zaman bir düşmanlığım da olmadı. Umarım herkes hak ettiği şeyleri bulur. Büyük camialar. Kimseye kötü bir şey beslemiyorum” dedi.

"ALMANYA'DA NASIL ÇALIŞILMASI GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Önce Bursaspor’da kadro dışı kalan ve Frankfurt ile sözleşme imzalamasından sonra mukavelesi feshedilen Ali Akman’ın resmi olarak sözleşmesi 2021-2022 sezonunda başlayacak. Almanya’ya Mart ayında giden ve yeni takımıyla antrenmanlara çıkan genç yıldız, ülkeye erken gitmesinin kendisi için iyi olduğunu söyledi. Almanya’da nasıl çalışılması gerektiğini öğrendiğini söyleyen Akman, “Önce gitmem süper olmuş. Bir alışma süreci varmış bunu anladım. Bu süreci kısalttığım için şanslı hissediyorum. Farklı bir dil, farklı hayat, farklı idman tempoları. Bu yaşımda ben nasıl çalışacağımı öğreniyorum. Bu çok önemli. Doğru çalışma nasılmış bunu öğreniyorum. Futbol için bana getirisi çok iyi olacak. Hem futbol anlamında hem mental anlamda bana çok güzel şeyler katacak” şeklinde konuştu.

"HAALAND VE LEWANDOWSKI'YE KARŞI OLMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Genç futbolcu, "Erling Haaland ve Robert Lewandowski gibi isimlere karşı oynayacak olmak beni heyecanlandırıyor. Umarım onlara karşı oynarım" dedi. Örnek aldığı ismin Sergio Agüero olduğunu da belirten Akman, “Birçok futbolcudan birçok şey öğreniyorum. Agüero örnek aldığım isim diyebilirim. Onun da Manchester City’de son maçıydı. Fernando Torresi’i de sayabilirim bunların içinde” açıklamasını yaptı.