Ali Palabıyık'tan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumları!

Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken oynanan mücadelelerde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

"BARIŞ ALPER'İN POZİSYONU OLDUKÇA ÖNEMLİYDİ" Barış Alper 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Sahada kimsenin itiraz etmediği bir pozisyon. Herkes ilk başta şaşkınlığa uğrasa da, doğru bir VAR müdahalesi sonrası Barış Alper'in kırmızı kartının iptal edilip penaltıya dönülmesi, hem Türk futbolu hem de Galatasaray camiası için oldukça önemliydi. REKLAM 📺Gözler Hakemde



🎙️Ali Palabıyık: Barış Alper'in kırmızı kartının iptal edilip penaltıya dönülmesi, hem Türk futbolu hem de Galatasaray camiası için oldukça önemliydi. pic.twitter.com/kdI0JmzW4j — HT Spor (@HTSpor) January 21, 2025

"VAR'IN KARIŞMAMASI GEREKİRDİ" Bu pozisyon 4. hakemin önünde ve devam diyor. Hakem görüp değerlendirip devam ettiriyor. İrfan Can'ın tek niyeti topla oynamak ve ters müdahaleyle topa dokunuyor ve ayağı rakibe geliyor. Devamında gol çıkıyor, bu pozisyona VAR tarafından karışılmaması gerekirdi. Topsuz alanda gerçekleşen bir ihlal yok. Halil Umut Meler'in geçen sene yaşadığı olayı atabildiğini düşünmüyorum, maçlarda da bu yansıyor. En-Nesyri'nin pozisyonunda da görüp ona rağmen VAR'da izleyip iptal ediyor.

"HALİL UMUT MELER'İN KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GEREKİYOR" İşlerini gayriciddi yapıyorlar. Genç hakemlerimizi sahaya attık ama orada görev yapmaları için ciddi bir tecrübe gerekiyor. En-Nesyri'nin pozisyonu çok açık, Halil Umut Meler'in kaçırması mümkün değil. Halil Umut Meler'in kendine çeki düzen vermesi ve eski Halil Umut olması gerekiyor. Türk futbolunun çok ihtiyacı var. REKLAM 📺Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Halil Umut Meler'in kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. pic.twitter.com/0Nn54fVZvb — HT Spor (@HTSpor) January 21, 2025

"KESİNLİKLE PENALTI VERİLMELİYDİ" Geçen sene ilk yabancı VAR geldiğinde Fenerbahçe, Sivas'ta bir hatayla karşılaştı ve maç 2-2'ye geldi. Bu sene ilk maç Galatasaray'a denk geldi ve VAR hakemi çok açık ve net olan bir pozisyon için hakemi izlemeye çağırmadı. Geçen sene o pozisyonun ne kadar önemli olduğu sezon sonu ortaya çıktı. Maçlar çok çekişmeli geçiyor. Kilama'nın elle temasına kesinlikle penaltı verilmeliydi. Saha içerisinde hakem bunu nasıl görmedi, ona da bakmak lazım. 📺Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Kilama'nın elle temasına kesinlikle penaltı verilmeliydi. pic.twitter.com/g5gf6hvKC0 — HT Spor (@HTSpor) January 21, 2025