Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.763,26 %-0,34
        DOLAR 43,8825 %0,02
        EURO 51,8784 %0,03
        GRAM ALTIN 7.310,12 %0,60
        FAİZ 36,25 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 123,06 %-1,33
        BITCOIN 68.389,00 %-0,81
        GBP/TRY 59,5042 %-0,02
        EUR/USD 1,1796 %-0,12
        BRENT 69,79 %-1,50
        ÇEYREK ALTIN 11.952,04 %0,60
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Ali Taha Koç: Turkcell, 5G için hazır - Teknoloji Haberleri

        Ali Taha Koç: Turkcell, 5G için hazır

        Türkiye'de ilk 5G sinyalinin verilmesi için geri sayım sürerken, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Kartepe'deki 5G sahasını ziyaret etti. Koç, "Tıpkı Kartepe gibi Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısı ile donatan çok büyük bir ekibimiz var" ifadelerini kullandı

        Giriş: 26.02.2026 - 13:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Taha Koç: Turkcell, 5G için hazır

        Türkiye'de 5G teknolojisinin kullanıma sunulması için geri sayım sürüyor. Gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından operatörler 5G’ye geçiş için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla ilk 5G sinyalleri verilecek ve mobil iletişimde yeni bir dönem açılacak.

        Bu süreçte Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki 5G saha alanını ziyaret etti. Ziyaret sırasında saha ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Koç, ekiplere teşekkürlerini sundu.

        Koç ziyaretinde şu mesajları verdi: “En geniş frekans portföyünün sahibi ve en fazla 5G yatırımı yapan şirket olarak, 1 Nisan’dan itibaren 81 ilde Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacağız. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Artık sadece söylemlerin değil yatırım gücü ve teknik kapasitenin de konuşacağı yerdeyiz. Turkcell, Türkiye’de mobil iletişimin oyun kurucusudur. Çekim gücü, altyapı, hız ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda sektör ortalamalarının çok üzerinde bir deneyim sunuyoruz. Türkiye’yi ‘cepten alo’ ile tanıştıran şirket olarak 32 yıldır süren liderlik tecrübemizle, 5G dönüşümüne de biz öncülük edeceğiz.”

        Türkiye, 1 Nisan’da verilecek ilk 5G sinyali için gün sayarken Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Kocaeli Kartepe’deki 5G sahasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve fedakâr çalışmaları için saha ekibine teşekkür etti.

        “TURKCELL, TÜRKİYE’DE MOBİL İLETİŞİMİN HER DEVRİNDE LİDER OLDU”

        Turkcell’in, Türkiye’nin 5G dönüşümüne liderlik edeceğinin altını çizen Genel Müdür Koç, şu mesajları verdi: “Türkiye’de mobil iletişimin her döneminde sektör lideri olduk. 16 Ekim’deki ihalede, 1 milyar 224 milyon dolarlık teklifle Türkiye’nin en geniş frekans portföyünün sahibi olarak bu liderliği perçinledik. 700 MHz bant genişliğimiz sayesinde kırsal bölgelerden bina içlerine kadar güçlü ve dengeli bir kapsama sağlayacağız. 3,5 GHz bandındaki kapasitemizle de şehir merkezlerinde ve yoğun bölgelerde mobilde saniyede 1000 megabit ve üzeri seviyelere ulaşan performans sunacağız. 5G, üretimden ulaşıma, sağlıktan enerjiye kadar hayatın her alanında çok köklü bir dönüşümü tetikleyecek. 32 yıldır süren liderlik tecrübemizle ülkemizin bu dönüşümüne biz öncülük edeceğiz. Turkcell, Türkiye’de mobil iletişimin oyun kurucusudur. Bu konumun getirdiği sorumluluk ve vizyonla, 1 Nisan’dan itibaren 81 ilde Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacağız.”

        “ARTIK YATIRIM GÜCÜ VE TEKNİK KAPASİTE KONUŞACAK”

        Dr. Ali Taha Koç şöyle devam etti: “Bundan tam 32 yıl önce Türkiye’yi cepten ilk alo ile tanıştıran markayız. Bugün 5G’nin sağlayacağı olanakları ve arkasındaki teknolojiyi konuşuyoruz ama tüm bunları mümkün kılan, bu istasyonları kuran ekiplerimizin bilgisi ve alın teridir. Tıpkı Kartepe’de olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanını 5G altyapısı ile donatan çok büyük bir ekibimiz var. Bugün itibarıyla 5G’ye hazırız. Artık sadece söylemlerin değil yatırım gücü ve teknik kapasitenin, yani kısacası ‘gerçeklerin’ konuşacağı yerdeyiz. Çekim gücü, altyapı, hız ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda sektör ortalamalarının çok üzerinde bir deneyim sunuyoruz. Tüm hazırlıklar tamamlandı. 1 Nisan günü Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda yeni ve tarihi bir sayfa açılacak. Ve o sayfanın altında Turkcell imzası olacak.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 25 Şubat 2026 (Müzakerenin Sonu Savaş Mı Barış Mı?)

        Kurtulmuş'tan ''Terörsüz Türkiye'' turu. Bahçeli'nin İmralı statüsü çıkışı. Ahmet Özer'den Bahçeli'ye teşekkür. F-16 uçağı neden düştü? Müzakerenin sonu savaş mı barış mı? Sumud filosu Gazze için yola çıkacak. Akran zorbalığına elektronik kelepçe. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!