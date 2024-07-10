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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ali Turap Bülbül: Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak - Galatasaray Haberleri

        Ali Turap Bülbül: Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak

        U19 Milli Takım ve Galatasaray'ın genç yıldızı Ali Turap Bülbül, U19 Avrupa Şampiyonası öncesinde Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Birkaç ay öncesine kadar birlikte forma giydiği Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'a yükselmesinin kendisi için de motivasyon olduğunun altını çizen genç futbolcu, önce Galatasaray'da vazgeçilmez oyuncu ardından A Milli Takım'a yükselmeyi hedeflediğini dile getirdi

        Giriş: 10.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:39
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        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
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        Galatasaray'ın genç yıldızı Ali Turap Bülbül, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesinde Habertürk'ten Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı. Kuzey İrlanda'da 15-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada, B Grubu'nda Fransa, İspanya ve Danimarka ile yarı finale kalma mücadelesi verecek olan milli takımın kampında bulunan Ali Turap, kendisine kısa vadeli hedefler koyduğunu belirtti.

        ARDA, SEMİH, KENAN YORUMU: PEŞLERİNDEN GİTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

        Birkaç ay öncesine kadar birlikte oynadığı Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Yılmaz Uzun ve Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'a yükselmelerinin kendisi için de motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren 2005 doğumlu sağ bek, "Onlar basamakları hızlı çıktılar, biz de peşlerinden gitmek için uğraşıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, bunu iyi değerlendirip en kısa sürede A Milli Takım'a gitmek istiyoruz" dedi.

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        "SOYKAN HOCA HEDEFİ DAHA İLK GÜN KOYDU: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI KAZANACAĞIZ"

        Türkiye'nin üst düzey turnuvalarda rekabet edebilen tek yaş grubu olan U19 Milli Takımı hakkında değerlendirme yapan Ali Turap, "Soykan Başar Hoca, U14'te geldiği ilk gün ilk toplantıda bize 'Biz Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı hedefliyoruz' dedi. Bunu duyduğumuzda bir an şaşırmıştık ama sürekli rekabet içerisinde olmamız gerektiğini anladık. Daha fazla çalışmamız gerektiği bilincine daha ilk günden vardık. Kamplarda ve antrenmanlarda çift antrenman yapıyoruz. Çalışmalarımız oldukça yoğun geçiyor, bu nedenle maçlar tempo olarak biraz daha kolay gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

        "DANİMARKA'YI YENECEĞİZ, LİDER ÇIKACAĞIZ"

        Geçen sezon Galatasaray ile UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştıkları Kopenhag'ın bazı oyuncularıyla bu kez milli takım formasıyla karşılaşacak olan genç futbolcu, "Galatasaray'da Kopenhag karşısında işler pek iyi gitmedi ama U17 Şampiyonası'nda Danimarka ile aynı eleme grubundaydık. Onları o zaman yenmiştik ve lider çıkmıştık. Danimarka'yı yeniden yeneceğimize ve bu gruptan da lider çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

        "SEMİH KILIÇSOY'LA İYİ BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR"

        Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız gibi eski takım arkadaşlarıyla halen sık sık görüştüğünü belirten Ali Turap, "Daha çok Semih'le sık sık konuşuyoruz çünkü üç dört ay öncesine kadar beraberdik. İyi bir arkadaşlığımız var. İnşallah A Milli Takım'a gittiğimde her şey daha iyi olacak" yorumunu yaptı.

        "KENDİME KISA VADELİ HEDEFLER KOYUYORUM"

        Gelecek planları üzerine de konuşan genç futbolcu, "Kendime daha kısa vadeli hedefler koyuyorum. Şimdilik hedefim öncelikle Galatasaray'da vazgeçilmez bir oyuncu olmak, sonrasında A Milli Takım'a yükselmek ve en sonunda Avrupa'da oynamak" diyerek sözlerini noktaladı.

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