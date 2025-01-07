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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Aliağa Petkimspor - Hapoel Holon: 82-81 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor - Hapoel Holon: 82-81 (MAÇ SONUCU)

        Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 82-81 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 22:21 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:21
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        Aliağa, İsrail ekibini devirdi!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 82-81 yendi.

        Salon: Bakü Spor Sarayı

        Hakemler: Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya), Gintaras Maciulis (Litvanya)

        Aliağa Petkim: Dotson 10, Russell 2, Tyree 11, Aldridge 11, Echenique 16, Van Beck 24, Williams 8, Yavuz Gültekin, Troy Selim Sav

        Hapoel Netanel Holon: Long 16, Adams 12, Kyser 10, Tucker 3, Artzi 8, Davis 12, Hanochi 4, Zalmanson 12, Ziv 4

        1. Periyot: 22-23

        Devre: 38-46

        3. Periyot: 61-62

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