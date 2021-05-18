Yasak alkol satışını patlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSon dakika! Alkol yasağı öncesi alkollü içki satışı patladı
ABONE OL

Alkolden alınan ÖTV geçen yıla göre yüzde 64 mart ayına göre yüzde 32 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe rakamları, tam kapanma öncesi tartışma konusu olan alkol satış yasağının yasak öncesi alkollü ürün satışını adeta patlattığını gösterdi. Çünkü tam kapanmanın açıklandığı nisan ayında (ayın son 4 gününde) alkollü içeceklerden alınan ÖTV, geçen yıl nisan ayına göre yüzde 63, bu yıl mart ayına göre ise yüzde 32 tırmanarak 1.5 milyar lirayı buldu. Bütçe rakamlarına göre vergi gelirlerinde yüzde 55'lik olağanüstü bir artış görülse de bunun nedeni geçen yıl mart ve nisan aylarında yeni başlayan pandemi nedeniyle ekonominin neredeyse durma noktasına gelmesiydi. Rahim Ak'ın kaleminden

Son dakika! Alkol yasağı öncesi alkollü içki satışı patladı
Yasak alkol satışını patlattı
0:00 / 0:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 16.9 milyar lira açık verdi. Bu rakam geçen yıl nisan ayında 43.2 milyardı. Nisanda vergi gelirleri yüzde 55 gibi önemli bir yükselişle 76.3 milyar lira olduğu açıklandı. Bu artışta yüzde 257 artan harçlar, yüzde 213 tırmanan kurumlar vergisi yüzde 146 yükselen İthalde Alınan KDV'nin rolü büyük oldu. Ancak hatırlayacağımız gibi geçen yıl mart ve nisan aylarını hatırlarsak yeni başlayan pandemi nedeniyle ekonomik hayat neredeyse durmuştu ve buna bağlı olarak da vergi gelirleri de dibe vurmuştu. İşe bu nedenle bu astronomik artışları dikkate almamakta fayda var. Nitekim bir önceki ay gelirleri ile karşılaştırdığımızda rakamların normal olduğu toplam vergi gelirlerinin mart ve nisan aylarında aynı olduğu anlaşılıyor. Mart ve nisan aylarını karşılaştırdığımızda bir tek dahilde alınan KDV'de yüzde 105'lik yükseliş dikkat çekiyor. Dahilde alınan KDV mart ayında 4.7 milyarken nisanda 9.6 milyar liraya çıktı. Bunun nedeninin tam kapanma ve Ramazan ayı öncesi artan alışverişin yanı sıra geçmiş 3 aylık verginin ödemelerin bu aya rastlaması da etkili oldu.

Alkollü içkilerden alınan ÖTV nisanda yüzde 64 arttı

20202021Fark (%)
Ocak1.867.8231.851.288-1
Şubat587.990825.23740
Mart850.2071.118.88832
Nisan906.6721.483.78364
Mayıs638.591
Haziran994.732
Temmuz2.006.291
Ağustos1.853.691
Eylül1.912.957
Ekim1.664.917
Kasım1.645.411
Aralık1.534.775
Toplam16.464.0575.279.196

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DE YÜZDE 32 ARTIŞ

Ancak bütçenin ayrıntıları Türkiye'de kısa süre önce tartışma konusu olmuş bir olayın sonuçlarını da ortaya koydu. Hatırlarsanız tam kapanmayla birlikte getirildiği söylenen alkol satış yasağı Türkiye'de çok konuşulmuş ve 26 Nisan'dan itibaren bu konu gündem olmuştu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe rakamları tam kapanma öncesi tartışma konusu olan alkol satış yasağının yasak öncesi 3-4 günde alkollü ürün satışını adeta patlattığını ortaya koydu. Çünkü tam kapanmanın geldiği nisan ayında alkollü içeceklerden alınan ÖTV, geçen yıl nisan ayına göre yüzde 63, bu yıl mart ayına göre ise yüzde 32 tırmanarak 1.5 milyar lirayı buldu. Geçen yıla göre karşılaştırmada yılbaşında alkollü içeceklere gelen ÖTV zammını da hatırlayalım. Ancak ÖTV zammının yüzde 63'lük yükselmede etkisi gözardı edilebilecek düzeydedir diyebiliriz. Bu artış KDV tahsilatına da aynı oranda yansımıştır.

4 AYDA VERGİ GELİRİ YÜZDE 47 YÜKSELDİ

Yılın ilk 4 aylık dönemine baktığımızda ise 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 432 milyar TL, bütçe gelirleri 437,9 milyar TL ve bütçe fazlası 5,9 milyar TL olarak gerçekleşti. 4 ayda bütçe gelirleri yüzde 36,4 oranında artmış oldu. 2021 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2 oranında artarak 331 milyar 420 milyon TL olurken bu olağanüstü artış yine geçen yıl pandemi nedeniyle rakamların çok düşük olmasından kaynaklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik açıklanan hibe desteklerine ilişkin bilgi verdi
İŞ-YAŞAMTicaret Bakanı Muş, hibe desteklerine ilişkin bilgi ...
Arçelik, Whirlpool’un Türkiye’deki üretim merkezini satın aldı
İŞ-YAŞAMManisa fabrikaları Arçelik'in oldu
Esnaffa verilecek 'Nefes kredisi'nin faizi yüzde 18, komisyon oranı yüzde 1 olarak belirlendi
İŞ-YAŞAMErdoğan’ın açıklayacağı pakette neler olacak?
THY günlük ortalama 518 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü
İŞ-YAŞAMTHY günlük uçuşta zirveyi bırakmadı
Makine ihracatı 4 ayda 7,5 milyar dolar oldu
İŞ-YAŞAMMakineden 7.5 milyar dolar gelir
Ayakkabı sektörü ihracatta vites artıracak
İŞ-YAŞAMAyakkabı sektörü ihracatta vites artıracak
Dimes'ten meyve suyunda yabancı madde açıklaması
İŞ-YAŞAMDimes'ten meyve suyu açıklaması!
Esnafa yeni destek paketi geliyor
İŞ-YAŞAMEsnafa yeni destek paketi geliyor
İnek peyniri ve kaymak üretiminde ilk çeyrekler itibarıyla 10 yılın rekoru kırıldı
İŞ-YAŞAMİlk çeyrekte 10 yıllık rekor geldi
Global Ports yabancı bir yatırımcıdan kredi sağladı
İŞ-YAŞAMGlobal Ports yabancı bir yatırımcıdan kredi sağladı