Yasak alkol satışını patlattı 0:00 / 0:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 16.9 milyar lira açık verdi. Bu rakam geçen yıl nisan ayında 43.2 milyardı. Nisanda vergi gelirleri yüzde 55 gibi önemli bir yükselişle 76.3 milyar lira olduğu açıklandı. Bu artışta yüzde 257 artan harçlar, yüzde 213 tırmanan kurumlar vergisi yüzde 146 yükselen İthalde Alınan KDV'nin rolü büyük oldu. Ancak hatırlayacağımız gibi geçen yıl mart ve nisan aylarını hatırlarsak yeni başlayan pandemi nedeniyle ekonomik hayat neredeyse durmuştu ve buna bağlı olarak da vergi gelirleri de dibe vurmuştu. İşe bu nedenle bu astronomik artışları dikkate almamakta fayda var. Nitekim bir önceki ay gelirleri ile karşılaştırdığımızda rakamların normal olduğu toplam vergi gelirlerinin mart ve nisan aylarında aynı olduğu anlaşılıyor. Mart ve nisan aylarını karşılaştırdığımızda bir tek dahilde alınan KDV'de yüzde 105'lik yükseliş dikkat çekiyor. Dahilde alınan KDV mart ayında 4.7 milyarken nisanda 9.6 milyar liraya çıktı. Bunun nedeninin tam kapanma ve Ramazan ayı öncesi artan alışverişin yanı sıra geçmiş 3 aylık verginin ödemelerin bu aya rastlaması da etkili oldu.

Alkollü içkilerden alınan ÖTV nisanda yüzde 64 arttı 2020 2021 Fark (%) Ocak 1.867.823 1.851.288 -1 Şubat 587.990 825.237 40 Mart 850.207 1.118.888 32 Nisan 906.672 1.483.783 64 Mayıs 638.591 Haziran 994.732 Temmuz 2.006.291 Ağustos 1.853.691 Eylül 1.912.957 Ekim 1.664.917 Kasım 1.645.411 Aralık 1.534.775 Toplam 16.464.057 5.279.196

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DE YÜZDE 32 ARTIŞ

Ancak bütçenin ayrıntıları Türkiye'de kısa süre önce tartışma konusu olmuş bir olayın sonuçlarını da ortaya koydu. Hatırlarsanız tam kapanmayla birlikte getirildiği söylenen alkol satış yasağı Türkiye'de çok konuşulmuş ve 26 Nisan'dan itibaren bu konu gündem olmuştu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe rakamları tam kapanma öncesi tartışma konusu olan alkol satış yasağının yasak öncesi 3-4 günde alkollü ürün satışını adeta patlattığını ortaya koydu. Çünkü tam kapanmanın geldiği nisan ayında alkollü içeceklerden alınan ÖTV, geçen yıl nisan ayına göre yüzde 63, bu yıl mart ayına göre ise yüzde 32 tırmanarak 1.5 milyar lirayı buldu. Geçen yıla göre karşılaştırmada yılbaşında alkollü içeceklere gelen ÖTV zammını da hatırlayalım. Ancak ÖTV zammının yüzde 63'lük yükselmede etkisi gözardı edilebilecek düzeydedir diyebiliriz. Bu artış KDV tahsilatına da aynı oranda yansımıştır.

4 AYDA VERGİ GELİRİ YÜZDE 47 YÜKSELDİ

Yılın ilk 4 aylık dönemine baktığımızda ise 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 432 milyar TL, bütçe gelirleri 437,9 milyar TL ve bütçe fazlası 5,9 milyar TL olarak gerçekleşti. 4 ayda bütçe gelirleri yüzde 36,4 oranında artmış oldu. 2021 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2 oranında artarak 331 milyar 420 milyon TL olurken bu olağanüstü artış yine geçen yıl pandemi nedeniyle rakamların çok düşük olmasından kaynaklandı.