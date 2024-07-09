Allan Saint-Maximin adım adım Fenerbahçe'ye!
Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamayı hedefleyen Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini bitirmek istiyor. Oyuncu ile anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Al-Ahli'nin vereceği cevabı bekliyor. İşte detaylar...
Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı.
Sarı-Lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
BBC Arabic'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Oyuncunun kulübünde kadro dışı kaldığı ve bu sebeple takımdan ayrılacağı belirtilen haberde, Fransız yıldızı Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olduğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.
Geride bıraktığımız sezonun başında Newcastle United'dan Al-Ahli'ye transfer olan 27 yaşındaki sol kanat, Körfez ekibinin forması ile toplamda çıktığı 31 karşılaşmada 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Geçtiğimiz sezon başında, yaklaşık 30 Milyon euro bonservis bedeliyle Newcastle United’tan Al-Ahli kulübüne transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.