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        Haberler Spor Transfer Allan Saint-Maximin adım adım Fenerbahçe'ye! - Futbol Haberleri

        Allan Saint-Maximin adım adım Fenerbahçe'ye!

        Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamayı hedefleyen Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini bitirmek istiyor. Oyuncu ile anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Al-Ahli'nin vereceği cevabı bekliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 18:31 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:34
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        Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı.

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        Sarı-Lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        BBC Arabic'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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        Oyuncunun kulübünde kadro dışı kaldığı ve bu sebeple takımdan ayrılacağı belirtilen haberde, Fransız yıldızı Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olduğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

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        Geride bıraktığımız sezonun başında Newcastle United'dan Al-Ahli'ye transfer olan 27 yaşındaki sol kanat, Körfez ekibinin forması ile toplamda çıktığı 31 karşılaşmada 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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        Geçtiğimiz sezon başında, yaklaşık 30 Milyon euro bonservis bedeliyle Newcastle United’tan Al-Ahli kulübüne transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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