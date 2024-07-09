Allan Saint-Maximin adım adım Fenerbahçe'ye!

Oyuncunun kulübünde kadro dışı kaldığı ve bu sebeple takımdan ayrılacağı belirtilen haberde, Fransız yıldızı Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olduğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.