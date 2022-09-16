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Almanya İspanya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı bugün yaşanıyor. Günün ilk maçında Polonya ile Fransa karşı karşıya gelirken finalin adı Almanya İspanya maçı sonrası belli olacak. Peki, Almanya İspanya basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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  • Almanya İspanya basketbol maçı saat kaçta? Almanya İspanya basketbol yarı final maçı hangi kanalda?

    Almanya İspanya maçı için artık geri sayım başlamış durumda. Euro Basket 2022'de son finalisti belirleyecek zorlu randevu öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, basketbolseverlerin heyecanla beklediği Almanya İspanya maçına dair bilinmesi gerekenler...
  • Almanya İspanya basketbol maçı saat kaçta? Almanya İspanya basketbol yarı final maçı hangi kanalda?

    ALMANYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

    Almanya İspanya basketbol maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak.
  • Almanya İspanya basketbol maçı saat kaçta? Almanya İspanya basketbol yarı final maçı hangi kanalda?

    ALMANYA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Almanya İspanya basketbol maçı NTV ve ntvspor.net adresinden naklen yayınlanacak.

    NTV CANLI YAYIN
  • Almanya İspanya basketbol maçı saat kaçta? Almanya İspanya basketbol yarı final maçı hangi kanalda?

    İSPANYA YARI FİNALE NASIL GELDİ?

    Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan çeyrek final maçlarının ilkinde İspanya ile Finlandiya karşılaştı.

    Turnuvada 3 şampiyonluğu bulunan İspanya, soyunma odasına 9 sayı farkla (43-52) geride gittiği maçı, 100-90 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda art arda 11. kez yarı finale çıktı.
  • Almanya İspanya basketbol maçı saat kaçta? Almanya İspanya basketbol yarı final maçı hangi kanalda?

    ALMANYA YARI FİNALE NASIL GELDİ?

    EuroBasket 2022 çeyrek final aşamasının ikinci mücadelesinde Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

    Maç genelinde yayın gerisinden harika bir performans sergileyen Almanya, ilk yarısını geride kapattığı mücadelenin üçüncü çeyreğindeki muhteşem oyunuyla öne geçti ve bir daha arkasına bakmadan mücadeleden 107-96 galip ayrıldı.

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