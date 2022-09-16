ALMANYA YARI FİNALE NASIL GELDİ?



EuroBasket 2022 çeyrek final aşamasının ikinci mücadelesinde Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.



Maç genelinde yayın gerisinden harika bir performans sergileyen Almanya, ilk yarısını geride kapattığı mücadelenin üçüncü çeyreğindeki muhteşem oyunuyla öne geçti ve bir daha arkasına bakmadan mücadeleden 107-96 galip ayrıldı.