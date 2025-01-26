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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen 26 sayı attı, Rockets kazandı! - Basketbol Haberleri

        Alperen 26 sayı attı, Rockets kazandı!

        NBA'de Houston Rockets deplasmanda oynadığı Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 135-131'lik skorla yendi. Houston'da Alperen Şengün 26 sayı, 8 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:20
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        Alperen 26 sayı attı, Rockets kazandı!
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        NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşmayla devam etti.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Rocket Mortgage FieldHouse'da karşılaştığı Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 135-131'lik skorla mağlup ederek, 30. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen Şengün 32 dakika kaldığı parkede 26 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynarken, Jalen Green 26 sayı ve Amen Thompson da 23 sayı ile mücadele etti. Ligde üst üste 3, toplamda 9. yenilgisini alan Cleveland'da ise Darius Garland 39 sayı ve Donovan Mitchell 33 sayıyla maçı tamamladı.

        ADEM BONA'DAN 4 SAYI, 7 RİBAUND

        Philadelphia 76ers, United Center'da karşı karşıya geldiği Chicago Bulls'u 109-97'lik skorla yendi ve 17. galibiyetini kazandı. Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 31 sayı ve Kelly Oubre de 22 sayı ile galibiyete katkı verdi. Bu sezonki 27. mağlubiyetini alan Chicago'da ise Zach LaVine 25 sayı, 8 asist ve Nikola Vucevic de 22 sayı, 12 ribaund ile oynadı.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        San Antonio Spurs: 98 - Indiana Pacers: 136

        Minnesota Timberwolves: 133 - Denver Nuggets: 104

        Dallas Mavericks: 107 - Boston Celtics: 122

        Brooklyn Nets: 97 - Miami Heat: 106

        Orlando Magic: 121 - Detroit Pistons: 113

        Charlotte Hornets: 123 - New Orleans Pelicans: 92

        Cleveland Cavaliers: 131 - Houston Rockets: 135

        New York Knicks: 143 - Sacramento Kings: 120

        Atlanta Hawks: 94 - Toronto Raptors: 117

        Memphis Grizzlies: 125 - Utah Jazz: 103

        Chicago Bulls: 97 - Philadelphia 76ers: 109

        Golden State Warriors: 108 - Los Angeles Lakers: 118

        Phoenix Suns: 119 - Washington Wizards: 109

        Los Angeles Clippers: 127 - Milwaukee Bucks: 117

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