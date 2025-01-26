Alperen 26 sayı attı, Rockets kazandı!

NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşmayla devam etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Rocket Mortgage FieldHouse'da karşılaştığı Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 135-131'lik skorla mağlup ederek, 30. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen Şengün 32 dakika kaldığı parkede 26 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynarken, Jalen Green 26 sayı ve Amen Thompson da 23 sayı ile mücadele etti. Ligde üst üste 3, toplamda 9. yenilgisini alan Cleveland'da ise Darius Garland 39 sayı ve Donovan Mitchell 33 sayıyla maçı tamamladı.