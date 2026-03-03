Canlı
        Alperen Şengün 32 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı

        Alperen Şengün 32 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı

        NBA'de Alperen Şengün 32 sayı, 13 ribaunt, 2 asistlik performansla oynadığı maçta Houston Rockets, Washington Wizards'ı 123-118 yendi.

        Alperen 32 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Washington Wizards'ı 123-118 mağlup etti.

        Capital One Arena'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün 32 sayı, 13 ribaunt, 2 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Kevin Durant 30 sayı, 7 ribaunt, Amen Thompson 22 sayı, 12 ribaunt, Reed Sheppard 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 6 top çalmayla katkı sağladı.

        Wizards'ta Bilal Coulibaly 23, Sharife Cooper 21 sayıyla maçı tamamladı.

        CELTICS, BUCK DEPLASMANINDA KAZANDI

        Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 108-81 mağlup ederek son sekiz maçta yedinci galibiyetini aldı.

        Celtics'te Payton Pritchard 25 sayı, 9 asist, çaylak Hugo Gonzalez 18 sayı, 16 ribaunt, Derrick White 18 sayı, 9 asistlik performans sergiledi.

        Bucks'ta sakatlıktan dönen ve 25 dakika süre alan Giannis Antetokounmpo, 19 sayı, 11 ribaunt kaydetti. Ousmane Dieng 13, Bobby Portis 12 sayı üretti.

