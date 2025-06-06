Alperen Şengün'e memleketi Giresun’da yoğun ilgi!

NBA Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Alperen Şengün, memleketi Giresun’a gelerek ailesi, arkadaşları ve hemşehrileriyle hasret giderdi. Yoğun ilgiyle karşılanan yıldız basketbolcu, özel bir antrenman programı eşliğinde çalışmalarını da sürdürdü. Giresunlu vatandaşlar, Şengün’e sevgi gösterilerinde bulunurken, çok sayıda da hatıra fotoğrafı çektirdi.