Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'e memleketi Giresun’da yoğun ilgi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'e memleketi Giresun’da yoğun ilgi!

        NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, memleketi Giresun'da yoğun ilgiyle karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen Şengün'e memleketinde yoğun ilgi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NBA Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Alperen Şengün, memleketi Giresun’a gelerek ailesi, arkadaşları ve hemşehrileriyle hasret giderdi. Yoğun ilgiyle karşılanan yıldız basketbolcu, özel bir antrenman programı eşliğinde çalışmalarını da sürdürdü. Giresunlu vatandaşlar, Şengün’e sevgi gösterilerinde bulunurken, çok sayıda da hatıra fotoğrafı çektirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        FAO: Her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklarla savaşıyor
        FAO: Her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklarla savaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları