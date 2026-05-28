        Altay yönetimi ile Ahmet Nur Çebi, İzmir'de görüşecek!

        Altay yönetiminin, eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi ile 6 Haziran'da İzmir'de bir araya geleceği öğrenildi. Gerçekleştirilecek görüşmede, İzmir temsilcisinin mevcut durumu ve kulübün geleceğine dair konuların ele alınacağı ifade edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Ahmet Nur Çebi, Altay için harekete geçti!

        TFF 3. Lig ekiplerinden Altay’da sezonun sona ermesiyle birlikte kulübün geleceğine yönelik hareketlilik devam ediyor. 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen kongrede yönetime şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen, uygun bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı.

        Siyah-beyazlı camiada belirsizlik sürerken, eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi’nin Altay ile yeniden temas kurduğu öne sürüldü. Daha önce de adı İzmir temsilcisiyle anılan Çebi’nin, 6 Haziran’da İzmir’e gelerek Altay Başkanı Sinan Kanlı ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

        Öte yandan tarafların daha önce de iletişim halinde olduğu, ancak bugüne kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir somut adım atılmadığı ifade edildi.

        İzmir ekibinin geçtiğimiz günlerde 1 Milyar TL borcunun olduğu açıklanmıştı.

