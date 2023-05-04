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Haberler Altın Altın Fed sonrası çifte rekor kırdı
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Altında yeni tarihi zirveler

Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiğinin işaretini vermesi altında çifte rekor getirdi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.088 dolarla tarihi zirvesini gördü. Yurtiçinde gram altın da 1.292 liraya kadar çıkarak rekor kırdı

Altın Fed sonrası çifte rekor kırdı

Dün Fed piyasa politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 aralığına çekti. Böylece politika faizi 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed böylece enflasyonu dizginlemek için 10 toplantı üst üste faiz artırım kararı almış oldu. Dün yayımlanan karar metninde "Kurul, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek için ne boyutta ek sıkılaştırmanın uygun olacağını belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyona etkisindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır" ifadeleri yer aldı.

SÖYLENENDEN ÇOK SÖYLENMEYENLER ETKİLEDİ

Ancak karar metninde yer alan ifadeler kadar bu sefer yer verilmeyen ifadeler de piyasalara damga vurdu. Daha önceki karar metinlerinde "Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için Komite, ilave sıkılaştırmanın uygun olabileceğini öngörmektedir" ifadeleri yer alıyordu. Bu sefer böyle veya benzeri bir cümle kullanılmadı.

Yani Fed, daha sonra Başkan Jerome Powell'ın da tekrarladığı gibi gerekirse sıkılaştırma adımları atabileceğini belirtti ancak yeni sıkılaştırma adımlarını net bir şekilde 'öngörmediğinin' sinyalini verdi.

Güvercin olmasa da 'daha az şahin' bu açıklamalar, faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı.

DOLAR VARLIKLARINDA DÜŞÜŞ

Bu yorum dolar varlıklarında düşüşe yol açarken altında yükselişi tetikledi. Dolar endeksinde yüzde 0.5'i aşan bir düşüş yaşandı. ABD 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi de yüzde 3.42'den yüzde 3.33'e geriledi.

Fed açıklamaları öncesinde 2.035 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı gece saatlerinde 2.088 doları gördü. Böylece uluslararası piyasalarda altın yeni tarihi zirvesine ulaştı. Bu esnada yurtiçinde serbest piyasada gram altın 1.292 lirayı görerek ayrıca rekor kırdı.

Son yükselişle beraber gram altın 2023 genelinde yüzde 17 kazandırmış oldu. Ons fiyatı da aynı dönemde yüzde 14.5 yükseldi.

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