Altının gram fiyatı, Çarşamba günü son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından dün yükselişe geçerek 189,5 lira seviyelerinde dengelemişti. Fakat kapanışta günü yüzde 0,47 azalışla 189,10 liradan tamamladı. Çeyrek altın, cumhuriyet altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın uzmanı İslam Memiş bu konu da neler söyledi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 189,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.266 liradan satılıyor.

Bu yılın en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.215,8 dolara kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.223,02 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar varlıklarının değer kazanmasının altının ons fiyatının değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatının 1.207 doları aşağı yönlü kırması durumunda 1.197 dolara kadar gerileyeceğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının kısa vadede 1.197-1.237 dolar bant aralığında kalabileceğini söyledi.



Memiş altının gram fiyatında 188 liranın destek konumunda olmaya devam ettiğini belirterek,"Teknik olarak bu seviye aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerde 185 lira, tepki alımları gelirse yükselişlerde ise 191 lira seviyesini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu

GRAM ALTIN FİYATI

189,52 TL

189,69 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

303,23 TL

310,15 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.223,97

1.224,19



CUMHURİYET ALTINI FİYATI



1.253,00 TL

1.268,00 TL

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