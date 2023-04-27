Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın fiyatları, ons değerinde yaşanan kayıba bağlı olarak düşüşe geçti. Altın yatırımı olan vatandaşlar "Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Nisan güncel tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları...

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